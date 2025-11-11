Dois mitos do carregamento rápido nos smartphones caíram por terra agora
Sempre nos disseram que o carregamento rápido danifica a bateria doa smartphones e que não devemos carregá-la até aos 100%. Mas parece que isso não é totalmente verdade. Um novo teste, que demorou vá´rios anos, revela agora toda a verdade sobe este processo.
Existem dois mitos sobre as baterias que todos conhecem. O carregamento rápido degrada a bateria mais rapidamente e nunca deve carregar o telemóvel na totalidade. Após dois anos de testes com 500 ciclos de carregamento, ambos os mitos foram desmentidos. Com o aumento da potência dos componentes internos dos telemóveis, o mesmo aconteceu com as suas baterias, estabilizando nos 5.000 mAh, embora alguns smartphones atinjam os 10.000 mAh.
Quanto maior for a capacidade da bateria, mais tempo demora a recarregá-la. É por isso que o carregamento rápido foi inventado. Isto deu origem a dois mitos: o carregamento rápido prejudica a bateria e degrada mais rapidamente, e carregá-la até 80% em vez de 100% prolonga a sua vida útil. O canal de YouTube KTX Studio tem desmistificado estas crenças há dois anos e descobriu serem verdadeiras. Mas a diferença é muito pequena.
Utilizando um mecanismo complexo que carrega e descarrega os smartphones automaticamente, e até utiliza aplicações para ativar o ecrã, testaram seis iPhones 12, três com carregamento de 18W e três com carregamento de 120W, ao longo de mais de 500 ciclos de carregamento. Também testaram alguns telefones Android.
Testes deitaram por terra agora estas ideias
O processo demorou seis meses. Os iPhones 12 com carregamento padrão perderam 11,8% da duração da bateria, enquanto com carregamento rápido, a perda foi de 12,3%. Uma diferença de apenas 0,5%. Em vários telemóveis Android, os dados mostraram 8,8% com carregamento lento e 8,5% com carregamento rápido. Apresentaram uma degradação ainda menor!
De seguida, repetiram a experiência com recargas entre os 5 e os 100% e entre os 30 e os 80%, em 500 recargas. Nos dispositivos iOS, o carregamento até 100% degradou a bateria em mais 4%, enquanto nos dispositivos Android, a degradação foi de apenas 2,5%.
Em suma, é verdade que o carregamento rápido degrada mais a bateria do telemóvel, assim como recarregá-lo por completo. Mas a diferença é tão pequena que isso é um mito . Não vale a pena passar um ano com carregamento lento ou com uma bateria de menor duração só para ganhar entre 0,5% e 4% de bateria.
Eu por norma so faco carregamento lento, basicamente durante o dia de trabalho com cabo sem transmissao de dados (cabo de coisas baratas de 5V). Demora 4-6 horas mas nunca aquece. O que e bom para a saude do telefone em si.
Claro que ha dias em que preciso de carga rapida, e uma vez ou outra nao faz mal nenhum.
Pelo menos o S23 ultra com quase 3 anos ainda funciona sem quaisquer problemas ainda com a bateria de origem. E sem inchar que e o mais importante nos dias de hoje.
sobre o carregamento até 80% não é bem assim.
É uma redução absoluta do risco de 2,5% ao longo desses 500 ciclos, mas é uma redução relativa do risco (RRR) de 29,4% (RRR=redução absoluta do risco/risco base=2,5%/8,5%=29,4%), à qual eu não chamaria “limitada”.
Abrandar a degradação da bateria desta forma pode ajudar as pessoas a continuar a usar os seus telemóveis com o desempenho máximo durante mais tempo, se os fabricantes diminuírem o desempenho assim que a vida útil da bateria se degradar até uma certa percentagem.
A limitação de carregamento também tem provavelmente mais benefícios para pessoas que deixam os seus dispositivos ligados à corrente durante longos períodos de tempo, em vez de carregamentos e descargas constantes como foi feito na maioria das experiências. A semana em que deixaram os iPhones a carregar a 100% pareceu ser demasiado curta para tirar quaisquer conclusões. Independentemente disso, deixem as pessoas usar os seus telemóveis como quiserem.
Não pondo em questão a conclusão, este teste não faz sentido. Carregar um iphone 12 a 18w ou a 120w é quase igual, acho que o máximo desse modelo é 20w pelo que vai dar ao mesmo. com outros modelos este teste até pode fazer sentido mas com o iphone 12 não.
Assim sendo penso que o mesmo se aplica aos Macbook sendo Pro ou não!! certo??
O iPhone 12 não suporta carregamento a 120w ele limita para o uso para 20w…. Que teste….
Isso parece estudos da BBC…
As pessoas teem que começar a perceber que a química da Bateria é que define a durabilidade… Iões de Lítio tanto em carros, telemóveis , tablets , phones… Teem uma degradação grande quando expostos a cargas energéticas elevadas tanto nas cargas como descargas… O Carregar lento sim, aumenta a vida das baterias porque não há dilatação do material e para manter uma bateria muitos anos tem que se andar com a carga no caso do “iao de lítio” entre os 35% e os 65%… Não fui eu que disse… São estudos industriais … Já as outras tecnologias são diferentes, mas pensemos sempre no material que com a temperatura se deforma…
Degrada mais a bateria ao fazer uso intensivo do telemóvel enquanto carrega, do que carregamento rápido ou carregar até 100%.