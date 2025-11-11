PplWare Mobile

Dois mitos do carregamento rápido nos smartphones caíram por terra agora

· Android 7 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. SergioA says:
    11 de Novembro de 2025 às 08:42

    Eu por norma so faco carregamento lento, basicamente durante o dia de trabalho com cabo sem transmissao de dados (cabo de coisas baratas de 5V). Demora 4-6 horas mas nunca aquece. O que e bom para a saude do telefone em si.
    Claro que ha dias em que preciso de carga rapida, e uma vez ou outra nao faz mal nenhum.
    Pelo menos o S23 ultra com quase 3 anos ainda funciona sem quaisquer problemas ainda com a bateria de origem. E sem inchar que e o mais importante nos dias de hoje.

  2. Carlos says:
    11 de Novembro de 2025 às 08:51

    sobre o carregamento até 80% não é bem assim.

    É uma redução absoluta do risco de 2,5% ao longo desses 500 ciclos, mas é uma redução relativa do risco (RRR) de 29,4% (RRR=redução absoluta do risco/risco base=2,5%/8,5%=29,4%), à qual eu não chamaria “limitada”.

    Abrandar a degradação da bateria desta forma pode ajudar as pessoas a continuar a usar os seus telemóveis com o desempenho máximo durante mais tempo, se os fabricantes diminuírem o desempenho assim que a vida útil da bateria se degradar até uma certa percentagem.

    A limitação de carregamento também tem provavelmente mais benefícios para pessoas que deixam os seus dispositivos ligados à corrente durante longos períodos de tempo, em vez de carregamentos e descargas constantes como foi feito na maioria das experiências. A semana em que deixaram os iPhones a carregar a 100% pareceu ser demasiado curta para tirar quaisquer conclusões. Independentemente disso, deixem as pessoas usar os seus telemóveis como quiserem.

  3. dfs says:
    11 de Novembro de 2025 às 08:52

    Não pondo em questão a conclusão, este teste não faz sentido. Carregar um iphone 12 a 18w ou a 120w é quase igual, acho que o máximo desse modelo é 20w pelo que vai dar ao mesmo. com outros modelos este teste até pode fazer sentido mas com o iphone 12 não.

  4. MACnista says:
    11 de Novembro de 2025 às 08:54

    Assim sendo penso que o mesmo se aplica aos Macbook sendo Pro ou não!! certo??

  5. Sharkness says:
    11 de Novembro de 2025 às 08:55

    O iPhone 12 não suporta carregamento a 120w ele limita para o uso para 20w…. Que teste….

  6. Luis says:
    11 de Novembro de 2025 às 09:08

    Isso parece estudos da BBC…
    As pessoas teem que começar a perceber que a química da Bateria é que define a durabilidade… Iões de Lítio tanto em carros, telemóveis , tablets , phones… Teem uma degradação grande quando expostos a cargas energéticas elevadas tanto nas cargas como descargas… O Carregar lento sim, aumenta a vida das baterias porque não há dilatação do material e para manter uma bateria muitos anos tem que se andar com a carga no caso do “iao de lítio” entre os 35% e os 65%… Não fui eu que disse… São estudos industriais … Já as outras tecnologias são diferentes, mas pensemos sempre no material que com a temperatura se deforma…

    Responder
  7. Eduardo says:
    11 de Novembro de 2025 às 09:24

    Degrada mais a bateria ao fazer uso intensivo do telemóvel enquanto carrega, do que carregamento rápido ou carregar até 100%.

