Dois mitos do carregamento rápido nos smartphones caíram por terra agora

Sempre nos disseram que o carregamento rápido danifica a bateria doa smartphones e que não devemos carregá-la até aos 100%. Mas parece que isso não é totalmente verdade. Um novo teste, que demorou vá´rios anos, revela agora toda a verdade sobe este processo.

Dois mitos do carregamento rápido nos smartphones

Existem dois mitos sobre as baterias que todos conhecem. O carregamento rápido degrada a bateria mais rapidamente e nunca deve carregar o telemóvel na totalidade. Após dois anos de testes com 500 ciclos de carregamento, ambos os mitos foram desmentidos. Com o aumento da potência dos componentes internos dos telemóveis, o mesmo aconteceu com as suas baterias, estabilizando nos 5.000 mAh, embora alguns smartphones atinjam os 10.000 mAh.

Quanto maior for a capacidade da bateria, mais tempo demora a recarregá-la. É por isso que o carregamento rápido foi inventado. Isto deu origem a dois mitos: o carregamento rápido prejudica a bateria e degrada mais rapidamente, e carregá-la até 80% em vez de 100% prolonga a sua vida útil. O canal de YouTube KTX Studio tem desmistificado estas crenças há dois anos e descobriu serem verdadeiras. Mas a diferença é muito pequena.

Utilizando um mecanismo complexo que carrega e descarrega os smartphones automaticamente, e até utiliza aplicações para ativar o ecrã, testaram seis iPhones 12, três com carregamento de 18W e três com carregamento de 120W, ao longo de mais de 500 ciclos de carregamento. Também testaram alguns telefones Android.

Testes deitaram por terra agora estas ideias

O processo demorou seis meses. Os iPhones 12 com carregamento padrão perderam 11,8% da duração da bateria, enquanto com carregamento rápido, a perda foi de 12,3%. Uma diferença de apenas 0,5%. Em vários telemóveis Android, os dados mostraram 8,8% com carregamento lento e 8,5% com carregamento rápido. Apresentaram uma degradação ainda menor!

De seguida, repetiram a experiência com recargas entre os 5 e os 100% e entre os 30 e os 80%, em 500 recargas. Nos dispositivos iOS, o carregamento até 100% degradou a bateria em mais 4%, enquanto nos dispositivos Android, a degradação foi de apenas 2,5%.

Em suma, é verdade que o carregamento rápido degrada mais a bateria do telemóvel, assim como recarregá-lo por completo. Mas a diferença é tão pequena que isso é um mito . Não vale a pena passar um ano com carregamento lento ou com uma bateria de menor duração só para ganhar entre 0,5% e 4% de bateria.