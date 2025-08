WhatsApp lança conversas de voz com a Meta AI no iPhone

A Meta AI está de pedra e cal no WhatsApp, mostrando as capacidades que oferece. Ainda que não tenha sido bem recebida por muitos, esta IA é algo que se tornou um padrão. Agora, e para melhorar ainda mais a sua oferta, surge no WhatsApp as conversas de voz com a Meta AI no iPhone.

WhatsApp lança conversas de voz com a Meta AI

O WhatsApp está a testar uma interação melhorada com o Meta AI no iOS. Esta será uma funcionalidade que permanece ativa mesmo em segundo plano. Esta sua caraterística pode levantar algumas preocupações com a privacidade e a segurança. Resta saber como funcionará e o que estará a ouvir.

Esta nova funcionalidade está a ser testada no WhatsApp sob a forma de uma nova conversa de voz com o Meta AI. Esta a ser preparada para que os utilizadores iOS poderão começar a desfrutar muito em breve. Espera-se que evolua e que surja depois o seu lançamento anterior no Android.

Com um simples toque no ícone de onda no separador de conversas ou chamadas, os utilizadores podem iniciar uma sessão de voz em tempo real com a Meta AI. Isto coloca a Meta AI ao mesmo nível de outros assistentes inteligentes que já suportam a comunicação por voz.

Esta IA está no iPhone e em breve no Android

No caso do iOS, há um pormenor técnico relevante. Quando a chamada é ativada, o sistema operativo apresenta um ponto laranja no canto superior direito para indicar que o microfone está a ser utilizado. Este indicador não pode ser desativado pelo WhatsApp, o que proporciona um nível de garantia de transparência e de alerta aos utilizadores.

Em qualquer caso, a conversa pode continuar mesmo que mude para outra aplicação. Isso significa que a Meta AI pode continuar a ouvir para além do WhatsApp. Ainda que se possa silenciar o microfone manualmente, a inteligência artificial ainda está tecnicamente ativa e o ícone laranja permanece visível.

Embora a conveniência deste novo canal para interagir com a IA possa ser atraente, também pode ser visto como uma camada adicional de vigilância se não se estiver a prestar atenção ao ponto laranja. De qualquer forma, a funcionalidade ainda não está disponível para todos e deverá chegar à versão estável nas próximas semanas.