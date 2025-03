Utilizadores do iPhone já podem usar o WhatsApp como app de chamadas e mensagens

Ao longo dos anos a Apple tem aberto o iPhone e o iOS a outras realidades e a outras vontades. A mais clara delas é a possibilidade de mudar as app padrão para outras com funcionalidades diferentes. Mais um passo é dado agora, com o WhatsApp a poder ser definido como a app padrão de chamadas e mensagens.

Ainda que as apps da Apple seja capazes e ofereçam aos utilizadores a melhor interface e funcionalidades, muitos querem testar outras e abraçar novas propostas. Assim, a Apple tem aberto o seu ecossistema, de forma lenta, para permitir que os utilizadores definam quais as suas apps preferidas para as funcionalidades mais básicas.

Neste contexto, passa agora a poder ser escolhido o WhatsApp como a app padrão do iPhone para chamadas e mensagens de texto, como refere o site WABetaInfo. Após atualizar o WhatsApp para a versão 25.8.74, esta app surgirá como uma opção nas definições padrão da aplicação Mensagens e Chamadas.

A Apple anunciou inicialmente que iria permitir aos utilizadores do iPhone na União Europeia alterar as suas aplicações padrão de telefone e mensagens. Mais tarde resolveu alargar esta possibilidade e revelou que todos poderiam fazer o mesmo no iOS 18.2.

Quem quiser alterar a sua app padrão de chamadas e mensagens de texto deve aceder a definições e selecionar Aplicações > Aplicações padrão. A partir daí, deve selecionar as opções Mensagens e Chamadas, e verá uma lista de aplicações alternativas que pode escolher. Aqui passa a estar incluído o WhatsApp, isto para quem tem a versão mais recente desta app.

Após alterar a sua aplicação predefinida, o iPhone abrirá automaticamente a app selecionada quando tocar num número de telefone numa página web, por exemplo. O mesmo acontecerá a quem selecionar o botão de mensagem na lista de contactos.

Esta é uma mudança simples, mas que para muitos será importante e interessante. Os utilizadores têm assim a liberdade de escolher o WhatsApp para as suas comunicações, sendo esta a partir de agora a que é usada pelo iPhone e pelo iOS.