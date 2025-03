Combustíveis: a próxima semana será de aumentos

Conforme já vem sendo habitual, conhecemos à sexta-feira as previsões do preço dos combustíveis para a semana seguinte. Desta vez, esperam-se aumentos no gasóleo e, também, na gasolina.

Preço dos combustíveis deverá aumentar na próxima semana

A previsão aponta para um aumento do preço do gasóleo e da gasolina, na próxima semana (de 31 de março a 6 de abril).

Em Portugal continental, o gasóleo deverá subir 1,5 ou 2 cêntimos, e a gasolina deverá registar um aumento de 4 cêntimos.

Apesar de as subidas não serem significativas, podem fazer a diferença em algumas carteiras.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

O Portal Preços dos Combustíveis Online foi criado com o objetivo de disponibilizar ao público os preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, permitindo que os consumidores poderem as suas alternativas e por forma a dinamizar a concorrência.

Além dos preços, disponibiliza-se informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.