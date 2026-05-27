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Ex-presidente da Ferrari critica o novo Luce e pede que tirem o “Cavallino Rampante”

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Zé manel says:
    27 de Maio de 2026 às 10:59

    Tudo bem que ha gostos para tudo, mas, tendo em conta o que a Ferrari nos habituou, este design é no mínimo controverso, e isto não terá nada a ver com ser elétrico ou não.

    Responder
  2. Pedro says:
    27 de Maio de 2026 às 11:04

    Parece um fiat panda em esteroides

    Responder
  3. FoCP90 says:
    27 de Maio de 2026 às 11:24

    A Lamborghini é que foi inteligente! Cancelaram estas carripanas a pilhas!
    A Porsche não está a conseguir vender muitos Taycan/Macan EV e este Ferrari Luce, que ainda por cima custa 4x mais, irá pelo mesmo caminho. Daqui a 5 anos nem 100K valem.

    O consumidor já demonstrou que não quer elétricos.
    Hoje dia já começa a ser um luxo no mercado de alta gama ter um motor a combustão interna. A Bugatti abriu os olhos a tempo já que o Nevera da Rimac vendeu mal.

    Afinal a Jaguar não esteve assim tão mal quando apresentou o Type 01! O Luce tem um design 1000x pior!

    Responder

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