Ex-presidente da Ferrari critica o novo Luce e pede que tirem o “Cavallino Rampante”

O lançamento do Ferrari Luce, o primeiro carro totalmente eléctrico da marca de Maranello, está a acumular críticas vindas de políticos, do mercado bolsista e até de antigos executivos. Na opinião de Luca di Montezemolo, presidente durante mais de 20 anos, "arriscamos destruir uma lenda".

O Luce foi revelado esta semana e a polémica não tardou a instalar-se. Além de marcar a estreia da Ferrari na propulsão totalmente elétrica, é o primeiro modelo da marca com cinco lugares, e estará disponível por 550.000 euros.

O design foi co-criado por Jony Ive, o ex-director de design da Apple, e essa influência não passou despercebida: nas redes sociais, muitos utilizadores apontaram semelhanças com produtos da gigante da maçã.

O Presidente italiano Sergio Mattarella foi um dos primeiros a ver o carro, numa apresentação privada conduzida por John Elkann, presidente da Ferrari e herdeiro da família Agnelli.

"Arriscamos destruir uma lenda"

Presidente da Ferrari entre 1991 e 2014, o período mais longo da era pós-Enzo, Luca di Montezemolo juntou-se aos críticos e não poupou nas palavras.

Se dissesse o que realmente penso, estaria a prejudicar a Ferrari. Arriscamos destruir uma lenda, e isso entristece-me profundamente.

Afirmou Montezemolo, em declarações à agência italiana askanews.

O descontentamento é tal que o antigo presidente pediu que o icónico "Cavallino Rampante" fosse retirado do carro, acrescentando num tom irónico: "Pelo menos é um carro que os chineses não vão copiar".

Políticos e bolsa céticos em relação ao Luce

O polémico Luce rapidamente chegou à política, com Matteo Salvini, ministro dos Transportes de Itália, a partilhar que a estreia da Ferrari na mobilidade elétrica está a acontecer com um modelo "elétrico, caríssimo e, do ponto de vista estético, dispensa comentários".

Escreveu o ministro dos Transportes italiano, rematando: "Imagine o que Enzo Ferrari diria..."

Este cenário de clara desilusão refletiu-se nos mercados, com as ações da Ferrari a caírem a pique na bolsa italiana.

Leia também: