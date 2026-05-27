Ex-presidente da Ferrari critica o novo Luce e pede que tirem o “Cavallino Rampante”
O lançamento do Ferrari Luce, o primeiro carro totalmente eléctrico da marca de Maranello, está a acumular críticas vindas de políticos, do mercado bolsista e até de antigos executivos. Na opinião de Luca di Montezemolo, presidente durante mais de 20 anos, "arriscamos destruir uma lenda".
O Luce foi revelado esta semana e a polémica não tardou a instalar-se. Além de marcar a estreia da Ferrari na propulsão totalmente elétrica, é o primeiro modelo da marca com cinco lugares, e estará disponível por 550.000 euros.
O design foi co-criado por Jony Ive, o ex-director de design da Apple, e essa influência não passou despercebida: nas redes sociais, muitos utilizadores apontaram semelhanças com produtos da gigante da maçã.
POV: You’re charging your new Ferrari Luce pic.twitter.com/L86GfLVzSV
— Apple Design (@TheAppleDesign) May 25, 2026
O Presidente italiano Sergio Mattarella foi um dos primeiros a ver o carro, numa apresentação privada conduzida por John Elkann, presidente da Ferrari e herdeiro da família Agnelli.
"Arriscamos destruir uma lenda"
Presidente da Ferrari entre 1991 e 2014, o período mais longo da era pós-Enzo, Luca di Montezemolo juntou-se aos críticos e não poupou nas palavras.
Se dissesse o que realmente penso, estaria a prejudicar a Ferrari. Arriscamos destruir uma lenda, e isso entristece-me profundamente.
Afirmou Montezemolo, em declarações à agência italiana askanews.
O descontentamento é tal que o antigo presidente pediu que o icónico "Cavallino Rampante" fosse retirado do carro, acrescentando num tom irónico: "Pelo menos é um carro que os chineses não vão copiar".
Políticos e bolsa céticos em relação ao Luce
O polémico Luce rapidamente chegou à política, com Matteo Salvini, ministro dos Transportes de Itália, a partilhar que a estreia da Ferrari na mobilidade elétrica está a acontecer com um modelo "elétrico, caríssimo e, do ponto de vista estético, dispensa comentários".
Elettrica, costosissima (550 mila euro!) e, dal punto di vista estetico, si commenta da sola... Sembra tutto fuorché un'auto del Cavallino. E questa sarebbe “innovazione”? Chissà Enzo Ferrari cosa direbbe... pic.twitter.com/zITSlz1a9j
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2026
Escreveu o ministro dos Transportes italiano, rematando: "Imagine o que Enzo Ferrari diria..."
Este cenário de clara desilusão refletiu-se nos mercados, com as ações da Ferrari a caírem a pique na bolsa italiana.
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Tudo bem que ha gostos para tudo, mas, tendo em conta o que a Ferrari nos habituou, este design é no mínimo controverso, e isto não terá nada a ver com ser elétrico ou não.
Parece um fiat panda em esteroides
A Lamborghini é que foi inteligente! Cancelaram estas carripanas a pilhas!
A Porsche não está a conseguir vender muitos Taycan/Macan EV e este Ferrari Luce, que ainda por cima custa 4x mais, irá pelo mesmo caminho. Daqui a 5 anos nem 100K valem.
O consumidor já demonstrou que não quer elétricos.
Hoje dia já começa a ser um luxo no mercado de alta gama ter um motor a combustão interna. A Bugatti abriu os olhos a tempo já que o Nevera da Rimac vendeu mal.
Afinal a Jaguar não esteve assim tão mal quando apresentou o Type 01! O Luce tem um design 1000x pior!