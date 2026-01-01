Portagens mais caras a partir de hoje! Saiba quanto vai pagar
A partir de hoje, 1 de janeiro de 2026, circular nas autoestradas portuguesas fica mais caro. As concessionárias atualizaram os preços das portagens, refletindo a inflação e os mecanismos de atualização previstos nos contratos de concessão.
O aumento médio ronda os 2,3%, embora o impacto final varie consoante a autoestrada e a classe do veículo.
Principais aumentos nas autoestradas
Entre os percursos mais utilizados, registam-se subidas que, em alguns casos, ultrapassam os 40 cêntimos para veículos ligeiros (Classe 1):
- A1 (Lisboa – Porto)
- O valor da portagem sobe cerca de 45 cêntimos, passando para aproximadamente 25,05 euros.
- A2 (Lisboa – Algarve)
- O aumento ronda os 50 cêntimos, com o percurso completo a custar cerca de 23,80 euros.
- A2/A6 (Marateca – Caia)
- A travessia passa a custar cerca de 15,40 euros, mais 35 cêntimos face a 2025.
Principais percursos urbanos - valores
|Principais percursos urbanos
|Atualização (cêntimos)
|Valor (€)
|A1 – Sublanço de Alverca (A1/A9) / Vila Franca de Xira II
|0,00
|0,50
|A1 – Sublanço Vila Franca de Xira II / Vila Franca de Xira I
|0,00
|0,25
|A1 – Sublanço Espinho (IC24) / Carvalhos
|0,00
|0,70
|A2 – Sublanço Fogueteiro / Coina
|0,05
|0,90
|A3 – Sublanço Maia / Santo Tirso
|0,00
|1,15
|A3 – Porto / Valença
|0,25
|10,20
|A4 – Porto / Amarante
|0,05
|4,75
|A4 – Sublanço Ermesinde / Valongo
|0,00
|0,40
|A5 – Lisboa / Oeiras
|0,00
|0,40
|A5 – Lisboa / Carcavelos
|0,05
|0,70
|A5 – Carcavelos / Cascais
|0,05
|0,90
|A5 – Lisboa / Cascais
|0,10
|1,60
|A9 – CREL
|0,05
|3,75
Importa notar que nem todos os troços registam aumentos, existindo autoestradas onde os valores se mantêm inalterados.