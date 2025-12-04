Trump avança com plano para reverter normas de eficiência de combustíveis da era Biden

A administração Trump revelou a sua intenção de anular as rigorosas normas de eficiência de combustível para veículos, implementadas durante o mandato de Biden. A medida visa, segundo o Presidente, reduzir os custos para os consumidores e para os fabricantes de automóveis.

A justificação por detrás da nova política de Trump

O Presidente Donald Trump anunciou esta quarta-feira um plano para reverter as normas de economia de combustível para veículos, estabelecidas pela administração anterior. A decisão foi comunicada durante um evento no Salão Oval, que contou com a presença de altos executivos da indústria automóvel.

Estas políticas forçaram os construtores a utilizar tecnologias dispendiosas que aumentaram os custos, fizeram subir os preços e tornaram os automóveis muito piores. Esta ação deverá poupar ao consumidor típico, no mínimo, 1000 dólares no preço de uma viatura nova, e acreditamos que será substancialmente mais do que isso.

Declarou Trump.

No evento estiveram presentes figuras de topo do setor, incluindo os CEOs da Ford e da Stellantis, bem como um gestor de fábrica da General Motors.

Contexto e críticas à política da administração Biden

As normas de Economia de Combustível Média Corporativa (CAFE, originalmente), estabelecidas pela primeira vez em 1975, definem as metas médias de consumo de combustível para os novos veículos. A administração Biden havia proposto aumentos modestos a estes requisitos como parte de uma estratégia mais ampla para promover os veículos elétricos e combater as alterações climáticas.

Na quarta-feira, Trump classificou a política de Biden como "antieconómica", uma crítica partilhada por Sean Duffy, Secretário dos Transportes.

O que os Democratas estavam a fazer não era tornar os carros mais acessíveis. Estavam a torná-los menos acessíveis. A consequência disso será que mais americanos poderão comprar um carro novo.

Afirmou Duffy, no Salão Oval, acrescentando que as novas normas irão também aumentar a segurança rodoviária e ajudar os construtores a criar mais postos de trabalho.

Quantos mais carros vendermos, mais empregos teremos neste país.

Concluiu.

O apoio dos gigantes da indústria automóvel

Numa declaração emitida antes do encontro, Jim Farley, CEO da Ford, elogiou a iniciativa da administração e reforçou o apoio da empresa à revisão dos requisitos federais.

Na qualidade de maior produtor automóvel da América, agradecemos a liderança do Presidente Trump no alinhamento das normas de economia de combustível com as realidades do mercado. Podemos alcançar um progresso real nas emissões de carbono e na eficiência energética, ao mesmo tempo que oferecemos aos clientes escolha e acessibilidade. Esta é uma vitória para os consumidores e para o bom senso.

Afirmou Farley.

Antonio Filosa, CEO da Stellantis, manifestou um apoio semelhante, descrevendo as alterações como mais alinhadas com a procura dos consumidores.

A Stellantis agradece as ações da Administração Trump para realinhar as normas CAFE com as condições reais do mercado, como parte da sua visão mais ampla para uma indústria automóvel norte-americana em crescimento. Esperamos continuar a trabalhar com a NHTSA em políticas ambientalmente responsáveis que também nos permitam oferecer aos nossos clientes a liberdade de escolherem os veículos que desejam a preços acessíveis.

Disse Filosa.

