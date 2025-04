App Instagram poderá finalmente chegar ao iPad após 15 anos

O Instagram é uma plataforma de redes sociais visuais, o iPad tem o melhor ecrã para fotografias. No entanto, a Meta não via potencial no iPad para desenvolver uma app à medida. Até que o TikTok mudou tudo. Agora finalmente parece que vai aparecer o Instagram para iPadOS.

Pode ter sido uma feliz coincidência do chefe do Instagram, Adam Mosseri, ter finalmente agarrado num iPad, usado mais tempo e percebido o que estavam a perder. Algo aconteceu para o executivo da Meta ter mudado de ideias sobre a Apple versus o Android.

Pode também ter sido porque os seus engenheiros se tenham finalmente revoltado contra o tédio de suportar onze mil milhões de dispositivos Android diferentes e nenhum iPad, mas de acordo com o The Information, o Instagram está agora a desenvolver uma aplicação nativa para iPad.

TikTok é que está a dar dicas

Bom, também poderá ser como parte dos seus maiores esforços para competir com o TikTok. Estes esforços incluem promover-se junto dos criadores de conteúdos como sendo uma boa alternativa ao TikTok.

Na sua mais recente grande atualização, em fevereiro de 2025, o Instagram reviu a sua própria aplicação de modo que também se assemelhasse mais ao TikTok.

Depois, numa reunião de 7 de abril de 2025 com os criadores, o proprietário do Instagram, Meta, mostrou a aplicação de edição de vídeo Edits, que adicionou na atualização de fevereiro. Este é um substituto para a aplicação CapCut que enfrentou ameaças semelhantes ao TikTok de ser fechado.

Edits, CapCut, TikTok, tudo isso é muito importante para o Meta, mas a verdadeira notícia dessa reunião de criadores foi que o Instagram está a chegar ao iPad.

E o que diz o Instagram?

Naturalmente, o Instagram recusa-se a comentar o assunto, o que é pelo menos melhor do que antes, quando o chefe da Meta, Adam Mosseri, encolheu os ombros e disse que não estava a criar uma aplicação para iPad.

Sim, ouvimos muito isso. Ainda não é um grupo de pessoas suficientemente grande para ser uma prioridade.

Disse ele em 2022.

Os utilizadores do Instagram podem utilizar a aplicação da empresa para iPhone no iPad, mas o aspeto é horrível. Desde 2023, os utilizadores têm também a opção de utilizar o Instagram em tablets Android.

Agora, apenas o Instagram conhece os verdadeiros detalhes da sua base de utilizadores e os dispositivos que utilizam. Mas a empresa desenvolveu uma versão para tablet Android quando o Android é notoriamente difícil de desenhar devido à miríade de diferentes tamanhos de ecrã e resoluções disponíveis.

E o iPad sempre foi superior a todos os tablets Android juntos. Por isso, se o mercado do iPad for demasiado pequeno, teria de haver um número estranhamente desproporcionado de proprietários de Android a utilizar o Instagram para que a construção para essa plataforma fizesse sentido.

Mosseri podia ter dados que dissessem que poucos utilizadores de iPad estão a suportar a utilização do Instagram em comparação com o número de utilizadores de Android. Mas o mais certo é servir primeiro o mercado maior, que é o iPad.

15 anos depois... pode aparecer a app Instagram para o iPad

Se uma fonte anónima presente no evento de 7 de abril da Meta estiver correta e não se tratar apenas de uma ilusão, o Instagram demorou 15 anos a chegar ao iPad.

É que, apesar de o Instagram ter tido uma grande atualização em fevereiro de 2025, normalmente os seus engenheiros têm de se limitar a corrigir pequenos bugs vezes sem conta.

É de perguntar quantos bugs podem existir, uma vez que a aplicação Instagram para iPhone está agora na versão 375. E as últimas 19 atualizações, tudo o que a App Store mostra, foram correções de erros, pelo que os engenheiros podem querer o desafio extra de clicar numa segunda caixa no seu ambiente de desenvolvimento Xcode iOS.

Dito isto, os engenheiros de software do Instagram e da Meta não tiveram mãos a medir para desenvolver o Threads como uma alternativa ao Twitter. Na altura, parecia uma boa ideia.