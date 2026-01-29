Apple consegue o impossível! Preço do iPhone 18 não deve aumentar

O aumento dos preços da memória DRAM e da memória flash NAND tornou a Apple numa das empresas mais faladas no mundo da tecnologia. Em particular, a questão de saber se a série iPhone 18, com lançamento previsto para o final deste ano, também terá um aumento de preço é atualmente um dos grandes questões.

Apple consegue o impossível!

Embora a gigante tecnológica esteja alegadamente a garantir contratos de fornecimento a longo prazo apenas para o primeiro semestre de 2026, rumores anteriores sugeriam que os modelos do iPhone 18 com maior capacidade de armazenamento teriam aumentos de preço. No entanto, um analista especializado acredita que a Apple pode transformar esta situação numa vantagem.

Segundo o mesmo, a empresa deverá beneficiar integralmente desta turbulência no mercado, absorvendo os custos dos chips. A rentabilidade consistente da divisão de Serviços da empresa pode proporcionar proteção financeira suficiente para compensar este aumento de custos.

O analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities, partilhou detalhes importantes sobre a estratégia de preços de memória da Apple. Já se sabia que a empresa tinha destacado executivos para negociar contratos de longo prazo com a Samsung e a SK Hynix. Segundo Kuo, a Apple já não consegue fechar acordos de fornecimento de DRAM a cada seis meses.

Preço do iPhone 18 não deve aumentar

Em vez disso, os preços são negociados trimestralmente . O analista observa ainda que os aumentos de preço da memória NAND são ligeiramente menores em comparação com os da DRAM. O melhor cenário para a Apple seria evitar qualquer aumento de preços . Os analistas defendem que esta é uma oportunidade ideal para capitalizar a atual crise de memória.

Se a Apple mantiver o compromisso de manter os preços estáveis ​​no lançamento do iPhone 18, poderá aumentar significativamente a sua quota de mercado. A divisão de Serviços da empresa de Cupertino, que gera receitas estáveis ​​a cada trimestre, tem o poder de compensar esta absorção de preços.

Manter os preços estáveis ​​pode ser uma excelente estratégia de marketing, uma vez que nenhuma outra empresa terá de suportar estes custos. Atualmente, estima-se que a Apple pague 70 dólares por 12 GB de memória RAM LPDDR5X . Isto representa um aumento de 230% em comparação com o valor que será pago à cadeia de abastecimento no início de 2025. Sugere-se que a mesma estratégia possa ser aplicada à linha Mac e, ao adotá-la, a Apple poderá conquistar quota de mercado aos seus concorrentes no mercado dos portáteis.