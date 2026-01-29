Apple consegue o impossível! Preço do iPhone 18 não deve aumentar
O aumento dos preços da memória DRAM e da memória flash NAND tornou a Apple numa das empresas mais faladas no mundo da tecnologia. Em particular, a questão de saber se a série iPhone 18, com lançamento previsto para o final deste ano, também terá um aumento de preço é atualmente um dos grandes questões.
Apple consegue o impossível!
Embora a gigante tecnológica esteja alegadamente a garantir contratos de fornecimento a longo prazo apenas para o primeiro semestre de 2026, rumores anteriores sugeriam que os modelos do iPhone 18 com maior capacidade de armazenamento teriam aumentos de preço. No entanto, um analista especializado acredita que a Apple pode transformar esta situação numa vantagem.
Segundo o mesmo, a empresa deverá beneficiar integralmente desta turbulência no mercado, absorvendo os custos dos chips. A rentabilidade consistente da divisão de Serviços da empresa pode proporcionar proteção financeira suficiente para compensar este aumento de custos.
O analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities, partilhou detalhes importantes sobre a estratégia de preços de memória da Apple. Já se sabia que a empresa tinha destacado executivos para negociar contratos de longo prazo com a Samsung e a SK Hynix. Segundo Kuo, a Apple já não consegue fechar acordos de fornecimento de DRAM a cada seis meses.
A few quick thoughts on Apple/iPhone memory price hikes:
1. The 1Q26 LPDDR price hikes mentioned in the news are pretty close to what I’ve heard. NAND flash increases, however, are a bit lower.
2. iPhone memory pricing is now negotiated quarterly instead of every six months, so…
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 27, 2026
Preço do iPhone 18 não deve aumentar
Em vez disso, os preços são negociados trimestralmente . O analista observa ainda que os aumentos de preço da memória NAND são ligeiramente menores em comparação com os da DRAM. O melhor cenário para a Apple seria evitar qualquer aumento de preços . Os analistas defendem que esta é uma oportunidade ideal para capitalizar a atual crise de memória.
Se a Apple mantiver o compromisso de manter os preços estáveis no lançamento do iPhone 18, poderá aumentar significativamente a sua quota de mercado. A divisão de Serviços da empresa de Cupertino, que gera receitas estáveis a cada trimestre, tem o poder de compensar esta absorção de preços.
Manter os preços estáveis pode ser uma excelente estratégia de marketing, uma vez que nenhuma outra empresa terá de suportar estes custos. Atualmente, estima-se que a Apple pague 70 dólares por 12 GB de memória RAM LPDDR5X . Isto representa um aumento de 230% em comparação com o valor que será pago à cadeia de abastecimento no início de 2025. Sugere-se que a mesma estratégia possa ser aplicada à linha Mac e, ao adotá-la, a Apple poderá conquistar quota de mercado aos seus concorrentes no mercado dos portáteis.