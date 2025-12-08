iOS 26.2: segunda versão RC já disponível antes do lançamento público

A Apple avançou mais um passo rumo ao lançamento público do iOS 26.2, disponibilizando uma segunda versão Release Candidate que confirma ajustes finais e antecipa a chegada da atualização a todos os utilizadores.

A iOS 26.2 chegou a uma nova fase de testes esta semana. A Apple revelou uma segunda build Release Candidate (RC 23C54), substituindo a versão anterior (23C52), o que indica que a versão final para iPhone está prestes a ser disponibilizada ao público.

A subida de uma RC revista costuma surgir quando são detetados potenciais bugs durante os testes pelos utilizadores, e o facto de esta RC já ter sido distribuída sugere que a versão final deverá chegar nos próximos dias.

iOS 26.2: principais novidades

Com a nova versão, os iPhones vão receber uma série de melhorias e novas funcionalidades que estavam em testes nas versões beta.

As mudanças incluem:

Novas opções de personalização : um dos destaques é o ajuste da aparência da interface “Liquid Glass”: por exemplo, o relógio no ecrã de bloqueio agora permite regular a sua transparência.

: um dos destaques é o ajuste da aparência da interface “Liquid Glass”: por exemplo, o relógio no ecrã de bloqueio agora permite regular a sua transparência. Partilha de ficheiros simplificada : a funcionalidade de partilha com código temporário via AirDrop permite partilhar ficheiros com pessoas fora dos contactos, mediante um código válido por 30 dias, ideal para um uso mais seguro e controlado.

: a funcionalidade de partilha com código temporário via AirDrop permite partilhar ficheiros com pessoas fora dos contactos, mediante um código válido por 30 dias, ideal para um uso mais seguro e controlado. Alarmes para lembretes : o sistema de alertas da app Lembretes passa a suportar alarmes reais (não apenas notificações), de forma a tornar os lembretes mais eficazes.

: o sistema de alertas da app Lembretes passa a suportar alarmes reais (não apenas notificações), de forma a tornar os lembretes mais eficazes. Melhorias em apps e funcionalidades do sistema: a versão irá trazer atualizações para as apps nativas (como podcasts, notícias, etc.), melhorar animações do sistema, e introduzir ajustes e correções gerais.

O que muda para o utilizador

Para quem utiliza iPhone, a versão iOS 26.2 representa sobretudo um refinamento estético e funcional do sistema, mais opções de personalização, partilhas mais seguras e lembretes mais fiáveis.

A atualização deve também melhorar a estabilidade e a fluidez geral do sistema.

Se não está inscrito no programa de testes, basta aguardar: considerando o padrão habitual da Apple (lançar atualizações x.2 na segunda semana de dezembro), é provável que a versão final chegue a todos os utilizadores entre os dias 8 e 16 de dezembro.