Tesla descontinua o Model S e Model X para se dedicar aos robôs

Elon Musk anunciou há poucas horas que a Tesla vai terminar a produção dos veículos Model S e Model X. Vai utilizar a fábrica em Fremont, na Califórnia, para construir robôs humanoides Optimus e assim crescer, adaptando-se a uma nova realidade.

Tesla descontinua o Model S e Model X

Foi durante a conferência telefónica de resultados do quarto trimestre da empresa. Revelou que chegou a altura de terminar os programas Model S e Model X com uma despedida honrosa. Nas suas palavras, "se está interessado em comprar um Model S ou Model X, agora é a altura de encomendar".

Depois do Roadster original, os dois modelos são os veículos mais antigos da Tesla. Nos últimos anos a empresa reduziu drasticamente os preços devido ao aumento da concorrência global no mercado dos veículos elétricos. A Tesla começou a vender o Model S em 2012 e o Model X três anos depois. No site da Tesla, o Model S está atualmente com um preço inicial de cerca de 110.000 euros, enquanto o Model X começa por cerca de 115.000 dólares.

Os modelos mais populares da Tesla são o Model 3 e o Model Y, que representaram 97% das 1,59 milhões de unidades entregues pela empresa no ano passado. O Model 3 tem agora um preço inicial de cerca de 37.000 euros, e o Model Y, de cerca de 40.000 euros. A Tesla lançou versões mais acessíveis destes veículos no final do ano passado.

Elon Musk quer dedicar-se aos robôs Optimus

No seu relatório de resultados divulgado na quarta-feira, a Tesla reportou a sua primeira queda anual de receitas da história, com as vendas em queda em três dos últimos quatro trimestres. Musk tem tentado desviar a atenção dos veículos elétricos tradicionais para um futuro com carros autónomos e robôs humanoides, áreas em que a empresa praticamente não opera atualmente.

A Tesla está a desenvolver o Optimus com o objetivo de um dia o vender como um robô bípede e inteligente, capaz de realizar desde trabalhos em fábricas até cuidar de crianças. A empresa afirmou em comunicado que planeia apresentar a terceira geração do Optimus este trimestre, o seu “primeiro modelo concebido para produção em massa”.

Musk disse na conferência telefónica que a Tesla está a substituir a sua linha de produção dos Model S e Model X em Fremont “por uma linha de produção do Optimus com capacidade para 1 milhão de unidades por ano”. “Como se trata de uma cadeia de abastecimento completamente nova”, disse Musk, “não há praticamente nada da cadeia de abastecimento existente no Optimus”. A Tesla espera aumentar o número de funcionários na fábrica de Fremont, acrescentou Musk, “e aumentar significativamente a produção”.