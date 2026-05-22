Prepare a carteira! Gasóleo e gasolina vão subir. Saiba quanto
Mais quase um final de semana e mais uma previsão para o preço dos combustíveis que os condutores encontrarão quando forem abastecer os seus automóveis. As notícias não são boas, pois os combustíveis vão voltar a subir.
Combustíveis: Gasóleo e Gasolina sobem 2 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que ambos os combustíveis vão sofrer uma subida de preço. O gasóleo sobe 2 cêntimos e gasolina também.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Nem consigo imaginar o tamanho da despensa dos que vão ao Pingo Doce às compras para terem os talões de gasóleo da BP…
É que a fazerem 1000km por dia deve dar uma quantidade insana de produtos para conseguirem conduzir sem problemas.
“Muchas gracias a los portugueses que que vienen a contribuir al presupuesto del Estado español.
Firmado: Pedro Sánchez”
Preços médios esperados para 2º Fº: Portugal – o dia 21 (DGEG) + 2 cts, Espanha – do dia 22:
– Gasolina: 2,031 €/L (PT), 1,576 €/L (ES), mais 45,5 cêntimos/L em PT
– Gasóleo: 1,972 €/L (PT), 1,697 €/L (ES), mais 27,5 cêntimos/L em PT