Google traz novas funcionalidades antirroubo aos smartphones Android

Para o tornar ainda melhor, a Google está a reforçar os mecanismos de proteção dos smartphones Android. Para isso conta com o lançamento de novas funcionalidades e melhorias que dificultarão a vida dos ladrões. Conheça como o seu smartphone Android vai ficar mais seguro.

Ainda mais segurança nos smartphones Android

Ninguém quer ter o seu smartphone roubado, mas, infelizmente, é algo que e pode acontecer a qualquer um. Ao longo dos anos, a Google implementou várias medidas no Android para impedir a extração de dados de smartphones roubados, como a funcionalidade "Proteção contra Roubo", lançada em outubro de 2024.

A gigante da tecnologia está a adicionar vários novos recursos agora. A funcionalidade de bloqueio de autenticação, que desde o Android 15 é ativada após um certo número de tentativas de desbloqueio falhadas, inclui agora um novo botão para ativar ou desativar a função. Isto dá aos utilizadores um controlo preciso sobre esse mecanismo.

A autenticação biométrica do utilizador, disponível no Android 15 desde o início do ano passado, será alargada a várias outras aplicações. Até agora, esta funcionalidade exigia autenticação para realizar determinadas ações se fossem executadas fora de locais conhecidos. Ainda este ano, esta funcionalidade também estará disponível para aplicações como aplicações bancárias e gestores de passwords.

Google quer proteger contra oo roubo

Por fim, a Google está a reforçar a proteção contra tentativas repetidas de desbloqueio. O sistema irá prolongar o tempo de bloqueio após várias falhas consecutivas, dificultando as tentativas de quebra de palavra-passe, palavra-passe ou padrão de desbloqueio por força bruta.

Para evitar que os utilizadores sejam bloqueados acidentalmente — por exemplo, após repetidas tentativas por parte de uma criança — o Android também mudou. Deixará de contabilizar tentativas idênticas no número permitido de tentativas falhadas.

Todas estas novas funcionalidades já estão disponíveis ou estarão disponíveis em smartphones com Android 16. A Google está também a adicionar uma nova funcionalidade para o sistema de bloqueio remoto via android.com/lock, que é muito útil para impedir que um ladrão aceda aos dados do smartphone. Será oferecida uma pergunta ou desafio de segurança opcional para garantir que apenas o utilizador legítimo pode iniciar o bloqueio.