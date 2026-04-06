Samsung abandona a sua app de mensagens e isso acontece dentro de semanas

No universo Android, muitas empresas criam as suas apps para oferecer o melhor aos utilizadores. Na Samsung o processo é o inverso e acontece dentro de semanas. A icónica app de mensagens desaparecerá para quase todos. Saiba como isso vai acontecer e o que deve fazer.

A Samsung abandona a sua app de mensagens

A Samsung confirmou oficialmente o fim de uma das suas aplicações mais antigas. A app Samsung Messages vai deixar de funcionar em julho de 2026. Com esta mudança, a empresa encerra o seu serviço de mensagens padrão após anos de presença nos seus dispositivos Galaxy. Marca uma grande mudança na sua estratégia de software.

A decisão não é repentina, dado que nos últimos anos a Samsung tem vindo a alinhar progressivamente com o ecossistema da Google. Têm optado por uma experiência mais unificada dentro do Android. Como parte desta abordagem, a empresa recomenda agora que os utilizadores migrem para o Google Mensagens . Este está a consolidar-se como a principal alternativa para gerir mensagens SMS e RCS nos seus dispositivos.

Na verdade, esta mudança já está em curso desde 2014. Nessa altura a Samsung começou a tornar a aplicação da Google o padrão em muitos dos seus novos telemóveis. Modelos recentes, como a última linha Galaxy, eliminaram por completo a app Samsung Messages, reforçando a transição para uma plataforma única de mensagens.

Mudeança acontece no Android dentro de semanas

Na declaração divulgada pela empresa, os utilizadores são incentivados a "melhorar a sua experiência de mensagens" migrando para a aplicação da Google. Destaca a importância de manter uma experiência consistente dentro do sistema Android. Além disso, a Samsung sugere que se verifique a própria aplicação Samsung Messages para descobrir a data exata em que deixará de funcionar

Indicam que o processo pode ser gradual ou variar consoante a região. No entanto, nem todos os dispositivos serão afetados por esta alteração. A Samsung indicou que os dispositivos com Android 11 ou versões anteriores continuarão a ser compatíveis com a sua aplicação de mensagens.

Isto deve-se provavelmente a limitações técnicas ou de compatibilidade. Com isto, a empresa procura simplificar a experiência do utilizador e optar por padrões mais difundidos dentro do ecossistema Android, embora isso também signifique dizer adeus a uma app histórica.