Uma das maiores mudanças de sempre do Android chega na próxima semana

O sistema operativo móvel mais utilizado no planeta está prestes a sofrer a sua maior transformação. Não se trata de uma nova versão, nem de uma funcionalidade de IA. É uma profunda mudança estrutural na forma como se usa o software nos smartphones que a Google traz ao Android.

Uma das maiores mudanças que chega ao Android

A Google e a Epic Games retiraram a sua proposta de modificação da decisão anti concorrência nos EUA. Isso significa algo que parecia impensável há apenas alguns meses. O o Google Play terá de alojar lojas de aplicações concorrentes a partir da próxima quarta-feira, 22 de julho. A Google sempre se vangloriou de que o seu sistema é aberto por permitir a instalação de aplicações a partir do exterior da sua loja.

A realidade para o utilizador comum é bem diferente. Tentar instalar uma loja alternativa como a da Epic Games ou da Amazon implica navegar por um caminho repleto de avisos de segurança que assustam o utilizador e a consequência é clara. 90% dos downloads são feitos através do Google Play, garantindo à Google um controlo absoluto e uma comissão até 30% em cada transação.

Google e Epic Games prepara novas lojas de aplicações

O juiz James Donato já tinha decidido que a melhor forma de remediar os danos era forçar a Google a incorporar o concorrente no seu sistema. A Google tentou amenizar o impacto com um sistema de verificação externo que os utilizadores teriam de instalar manualmente. O juiz mostrou-se bastante cético em relação a esta manobra. Percebendo que não havia outra saída, a Google e a Epic retiram a funcionalidade.

A própria empresa confirmou que está pronta para abrir a sua loja do Android na próxima semana. Esta mudança completa de rumo significa que, muito em breve, será possível aceder ao Google Play e descarregar diretamente a Epic Games Store ou uma futura loja Xbox para jogos mobile. O processo será tão simples como descarregar o WhatsApp ou qualquer outra aplicação de redes sociais.

Regras muito apertadas para as novas lojas do Android

Além disso, a Google será obrigada a partilhar todo o seu catálogo de aplicações com estas lojas concorrentes. É claro que a Google não vai facilitar a vida aos seus concorrentes e já começou a desenvolver a sua própria linha de defesa sob o pretexto da segurança. As lojas terceiras que pretendam aceder ao catálogo do Google Play terão de passar por uma série de auditorias anuais que custarão 5.000 dólares.

Entre os requisitos estão a proibição da distribuição de apps fora dos EUA por estas lojas. Há ainda a abertura a todos os programadores e uma taxa de malware inferior a 1%. É uma forma de criar obstáculos disfarçados de proteção. A batalha pelo controlo do Android entra numa nova fase. Nos EUA veremos este sistema de lojas integrado na loja oficial e no resto do mundo a Google quer expandir o programa de lojas independentes.