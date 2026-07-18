Notas já são conhecidas! Saiba como pedir reapreciação do exame e quais os prazos

Depois da divulgação das classificações dos exames nacionais, os alunos podem pedir a reapreciação da prova. No entanto, este processo não garante uma melhoria da nota. Conheça o procedimento.

De acordo com as regras do Júri Nacional de Exames (JNE), a reapreciação pode resultar em três cenários: a classificação aumenta, mantém-se inalterada ou diminui. Para pedir a reapreciação, basta que use o modelo disponibilizado aqui.

O que acontece à nota inicial?

Ao formalizar o pedido de reapreciação, a classificação inicialmente atribuída fica suspensa. No entanto, os alunos do ensino secundário podem utilizá-la provisoriamente para efeitos de candidatura ao ensino superior, até ser conhecida a decisão final.

Terminada a reapreciação, a nova classificação passa a ser a nota oficial para todos os efeitos, independentemente de ser superior ou inferior à inicial.

Existe, contudo, uma salvaguarda importante: caso o aluno tenha ficado aprovado com a classificação original, uma eventual descida da nota após a reapreciação não pode conduzir à sua reprovação.

Quando são conhecidos os resultados?

Os resultados dos pedidos de reapreciação dos exames da 1.ª fase serão divulgados no dia 7 de agosto.

Caso a classificação seja alterada apenas após o encerramento do prazo de candidatura ao ensino superior, os candidatos que já tenham submetido a candidatura poderão alterar as opções de curso durante os três dias seguintes à divulgação da nova classificação.

Já os resultados das reapreciações dos exames da 2.ª fase serão conhecidos no dia 28 de agosto.

Quando decorre a segunda fase dos exames?

A segunda fase dos exames nacionais realiza-se entre 21 e 24 de julho.

Segundo o Ministério da Educação, os problemas verificados na primeira fase foram identificados e corrigidos, pelo que se espera que esta segunda fase decorra sem os constrangimentos registados anteriormente.

O calendário do acesso ao ensino superior mantém-se

Apesar do atraso na divulgação das classificações da primeira fase dos exames, o Ministério da Educação garante que o calendário de acesso ao ensino superior não será alterado.

As principais datas são:

20 de julho a 6 de agosto – 1.ª fase de candidatura ao ensino superior;

– 1.ª fase de candidatura ao ensino superior; 20 a 27 de julho – candidatura para emigrantes, lusodescendentes e candidatos com substituição de provas estrangeiras;

– candidatura para emigrantes, lusodescendentes e candidatos com substituição de provas estrangeiras; 23 de agosto – divulgação dos resultados da 1.ª fase de colocação;

– divulgação dos resultados da 1.ª fase de colocação; 24 a 27 de agosto – matrículas e inscrições;

– matrículas e inscrições; 24 a 28 de agosto – apresentação de reclamações dos resultados da colocação.

Se está a ponderar pedir a reapreciação de um exame, é importante avaliar cuidadosamente essa decisão. Embora a classificação possa aumentar, também poderá manter-se ou diminuir, sendo a nota resultante da reapreciação a que será considerada oficialmente.