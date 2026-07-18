Apple aumenta preços do Apple Music em Portugal. Veja quanto vai pagar agora

A Apple aumentou o preço das subscrições do Apple Music em vários países e Portugal está incluído na nova atualização. Os novos valores já começaram a surgir para os utilizadores nacionais e representam aumentos em todos os planos do serviço de streaming de música.

Segundo a empresa, esta revisão de preços resulta do aumento dos custos de licenciamento pagos às editoras e aos detentores dos direitos de autor.

Apple Music fica mais caro em Portugal

Os três planos dos serviços de streaming da Apple sofreram aumentos, sendo o plano Familiar aquele que regista a maior subida.

Plano Preço anterior Preço atual Aumento Individual 7,49 €/mês 8,99 €/mês +1,50 € Estudante 3,99 €/mês 4,99 €/mês +1,00 € Familiar 11,99 €/mês 14,99 €/mês +3,00 €

Os novos preços já aparecem na página portuguesa do Apple Music para novos assinantes e deverão ser aplicados aos atuais clientes no próximo ciclo de faturação, após a respetiva notificação.

Estes são os novos preços do Apple Music

Com esta atualização, os preços em Portugal passam a ser os seguintes:

Plano Preço atual Apple Music Individual 8,99 €/mês Apple Music Estudante 4,99 €/mês Apple Music Familiar 14,99 €/mês

Apesar do aumento do serviço de música da empresa de Cupertino, os preços do Apple One em Portugal mantêm-se, para já, inalterados.

A Apple continua a disponibilizar os seguintes planos:

Individual: 16,95 €/mês

Familiar: 21,95 €/mês

Premium: 30,95 €/mês

A Apple aponta o aumento dos custos de licenciamento

Em declarações à imprensa internacional, a Apple justificou esta atualização com o aumento dos custos de licenciamento da música, uma despesa que tem vindo a crescer para todas as plataformas de streaming.

Esta é a primeira atualização dos preços do Apple Music desde 2022 e surge numa altura em que também outras plataformas, como o Spotify, têm vindo a rever o valor das suas subscrições.

Nota: Embora a página pública da Apple Portugal ainda possa apresentar temporariamente os preços antigos devido à propagação da atualização entre servidores, os novos valores já estão a ser aplicados aos utilizadores e surgem na plataforma oficial da empresa.