Apple aumenta preços do Apple Music em Portugal. Veja quanto vai pagar agora
A Apple aumentou o preço das subscrições do Apple Music em vários países e Portugal está incluído na nova atualização. Os novos valores já começaram a surgir para os utilizadores nacionais e representam aumentos em todos os planos do serviço de streaming de música.
Segundo a empresa, esta revisão de preços resulta do aumento dos custos de licenciamento pagos às editoras e aos detentores dos direitos de autor.
Apple Music fica mais caro em Portugal
Os três planos dos serviços de streaming da Apple sofreram aumentos, sendo o plano Familiar aquele que regista a maior subida.
|Plano
|Preço anterior
|Preço atual
|Aumento
|Individual
|7,49 €/mês
|8,99 €/mês
|+1,50 €
|Estudante
|3,99 €/mês
|4,99 €/mês
|+1,00 €
|Familiar
|11,99 €/mês
|14,99 €/mês
|+3,00 €
Os novos preços já aparecem na página portuguesa do Apple Music para novos assinantes e deverão ser aplicados aos atuais clientes no próximo ciclo de faturação, após a respetiva notificação.
Estes são os novos preços do Apple Music
Com esta atualização, os preços em Portugal passam a ser os seguintes:
|Plano
|Preço atual
|Apple Music Individual
|8,99 €/mês
|Apple Music Estudante
|4,99 €/mês
|Apple Music Familiar
|14,99 €/mês
Apesar do aumento do serviço de música da empresa de Cupertino, os preços do Apple One em Portugal mantêm-se, para já, inalterados.
A Apple continua a disponibilizar os seguintes planos:
- Individual: 16,95 €/mês
- Familiar: 21,95 €/mês
- Premium: 30,95 €/mês
A Apple aponta o aumento dos custos de licenciamento
Em declarações à imprensa internacional, a Apple justificou esta atualização com o aumento dos custos de licenciamento da música, uma despesa que tem vindo a crescer para todas as plataformas de streaming.
Esta é a primeira atualização dos preços do Apple Music desde 2022 e surge numa altura em que também outras plataformas, como o Spotify, têm vindo a rever o valor das suas subscrições.
Nota: Embora a página pública da Apple Portugal ainda possa apresentar temporariamente os preços antigos devido à propagação da atualização entre servidores, os novos valores já estão a ser aplicados aos utilizadores e surgem na plataforma oficial da empresa.