Xiaomi revelou o HyperOS 4! Descubra as novidade e que smartphones recebem já

A Xiaomi acaba de revelar ao mundo a nova versão do seu sistema operativo móvel. O HyperOS 4 surge como uma evolução natural, trazendo alterações marcantes na forma como se interage com o smartphone. A aposta divide-se com clareza entre um aspeto visual renovado, melhorias substanciais no rendimento do sistema e novas ferramentas inteligentes.

Esta grande atualização marca uma viragem no aspeto geral do software. Toda a interface passa a contar com um design inspirado no vidro, com elementos translúcidos e efeitos visuais refinados. Ao mesmo tempo, o ecrã de bloqueio e o ecrã principal ganham opções de personalização profundas, permitindo gerir o posicionamento de relógios, notificações, pastas e widgets com total liberdade e transições dinâmicas.

Mais velocidade e fluidez garantida no HyperOS 4

Debaixo do capô, o novo sistema operativo recebeu um tratamento meticuloso para eliminar lentidões e processos desnecessários. Os equipamentos que executam a nova versão conseguem manter as aplicações a abrir de forma visivelmente mais rápida, mesmo após longas horas de utilização intensa. Isto acontece graças à gestão proativa da memória RAM, que antecipa a abertura das aplicações mais frequentes.

As melhorias de desempenho estendem-se também às funções multimédia essenciais do dispositivo. O disparo e o processamento de fotografias em modo HDR ficaram mais rápidos e instantâneos, ao passo que a própria câmara abre sem qualquer atraso no arranque a frio. Na componente de vídeo, o software assegura estabilidade total na reprodução para evitar solavancos ou quebras de fluidez nos conteúdos.

Super AI Assistant 2.0 e novas ferramentas inteligentes

A inteligência artificial assume um papel central no ecossistema da Xiaomi com a estreia do Super AI Assistant 2.0, suportado pelo modelo MiMo. A assistente ganha capacidades para transcrever áudio, organizar notas contextuais, encontrar imagens específicas na galeria por descrição e gerir os aparelhos domésticos de forma totalmente autónoma.

Para tornar a experiência mais intuitiva, o sistema recorre à área superior em torno da câmara frontal, funcionando como uma ilha dinâmica que sinaliza quando o sistema está a processar pedidos complexos. Soma-se ainda uma nova funcionalidade que atua como um ponteiro contextual, permitindo selecionar texto ou elementos no ecrã para abrir direções no mapa ou pesquisar artigos instantaneamente na internet.

Que smartphones recebem já a nova atualização

O calendário de lançamentos começa desde já a ganhar forma no ecossistema da marca. Numa primeira vaga, o software chega de imediato aos topos de gama das linhas Xiaomi 17, Redmi K90 e aos novos tablets Pad 8. Trata-se do arranque de um processo faseado para garantir total estabilidade antes da expansão aos restantes modelos.

Nas semanas seguintes, a distribuição do HyperOS 4 estende-se a equipamentos como as séries Xiaomi 15 e Xiaomi 17T. Já durante o mês de setembro, o sistema avança para mais gerações de dispositivos, incluindo a gama Redmi K100, Redmi K80 e os tablets anteriores, renovando grande parte do portefólio da marca chinesa.

A lsita completa dos equipamentos e das datas em que o HyperOS 4 estará disponível pode ser consultada abaixo.