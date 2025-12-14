Google torna quase impossível desinstalar apps nativas do Android

Não são anormais as mudanças da Google nos seus sistemas e nos seus serviços ou apps. Por norma, quer melhorar as suas interfaces e as suas funcionalidades. Há uma nova a chegar ao Android e vai mudar muito, tornando quase impossível desinstalar apps nativas do Android.

Quase impossível desinstalar apps nativas do Android

A Google parece estar a começar a dificultar a desinstalação de atualizações de aplicações de sistema no Android. Isso vai obrigar os utilizadores a recorrer às definições do dispositivo. Embora este cenário, em breve irá permitir a gestão remota de apps através da Play Store.

A Google quer dificultar ainda mais a desinstalação das atualizações das aplicações do sistema para os utilizadores do Android. Até agora, bastava aceder à página da aplicação na Google Play Store e tocar em “Desinstalar” para remover as atualizações anteriores.

No entanto, este botão desapareceu e foi substituído por um que simplesmente abre a aplicação, afetando até as aplicações do sistema que não aparecem na gaveta de aplicações, como o Android Auto . Se se pergunta como desinstalar estas atualizações agora, precisa de ir a Definições, depois a Aplicações, depois a Ver todas as apps, selecionar a aplicação desejada e aceder à página de informações da aplicação.

Novidade da Google que não interessa aos utilizadores

A opção “Desinstalar atualizações” aparecerá no menu de três pontos no canto superior direito, permitindo remover versões anteriores da aplicação. Esta alteração complica uma ação que muitos utilizadores costumavam realizar para eliminar erros ou restaurar a interface anterior de uma aplicação do sistema.

Em todo o caso, a Google está a trabalhar em novos recursos que podem facilitar a gestão dessas aplicações. Entre eles, a possibilidade de instalar ou desinstalar apps remotamente a partir da Play Store, selecionando o dispositivo Android ligado e premindo o botão correspondente.

Embora o motivo exato desta mudança não seja claro, a realidade é que o Android está a tornar-se menos intuitivo na remoção de atualizações de apps do sistema. Ainda assim, as futuras funcionalidades de controlo remoto poderão simplificar a gestão e oferecer mais flexibilidade aos utilizadores.