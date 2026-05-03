OPPO Find X9 Ultra foi ao espaço captar fotos impressionantes da Terra

Com o lançamento do OPPO Find X9 Ultra um novo patamar foi conseguido no campo da fotografia. Resulta de uma parceria da OPPO com a Hasselblad e mostra que a fotografia móvel ainda pode evoluir e tornar-se tão boa como a tradicional. Agora, a OPPO levou o OPPO Find X9 Ultra ao espaço e os resultados são impressionantes.

OPPO Find X9 Ultra foi ao espaço

A OPPO captou fotos impressionantes da Terra a partir da orla do espaço, utilizando o seu smartphone Find X9 Ultra. O projeto destaca o seu sistema de imagem desenvolvido em parceria com a Hasselblad. O dispositivo principal tem duas câmaras de 200 MP, incluindo um sensor principal de grandes dimensões e uma lente telefoto com zoom de 3x, bem como uma câmara telefoto de 50 MP com zoom de 10x.

No início de abril, os astronautas a bordo da missão Artemis da NASA captaram fotografias da Terra e da Lua utilizando o iPhone 17 Pro Max a partir do espaço. Agora, a OPPO fotografou a Terra a partir da orla do espaço, utilizando o seu mais recente lançamento, o Find X9 Ultra. A fabricante chinesa de telemóveis colaborou com o canal de YouTube SentIntoSpace para captar estas imagens impressionantes.

A OPPO divulgou um vídeo que mostra como captou fotos da Terra usando as câmaras do Find X9 Ultra a partir do espaço, que podes ver abaixo. A empresa referiu que as imagens da primeira alunagem da humanidade na Lua foram todas captadas usando câmaras Hasselblad. É por isso que a marca escolheu o novo sistema de imagem desenvolvido em conjunto pela OPPO e pela Hasselblad para captar estas imagens impressionantes da Terra.

A OPPO lançou o Find X9 Ultra, o seu smartphone topo de gama , no mês passado, que, segundo a empresa, pode substituir a sua câmara profissional . O dispositivo ostenta uma câmara principal de 200 MP na parte traseira com um sensor de 1/1,12 polegadas. Existe também uma câmara teleobjetiva de 200 MP com zoom ótico de 3x e um sensor de 1/1,28 polegadas, o maior sensor teleobjetivo num smartphone atualmente. Por fim, há uma terceira câmara teleobjetiva de 50 MP com zoom ótico de 10x e um grande sensor de 1/2,75 polegadas na parte traseira.





Em relação a outras características, o Find X9 Ultra possui um ecrã LTPO AMOLED de 6,82 polegadas. O mais recente flagship da OPPO está equipado com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, o mais avançado da Qualcomm. A OPPO combinou o SoC com até 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento.

Para os amantes de selfies, o Find X9 Ultra possui uma câmara de 50 MP com sensor JN5 da Samsung. O dispositivo tem certificação IP69 para resistência à água e ao pó. Está disponível nas cores Tundra Umber, Canyon Orange e Polar Glacier. Uma bateria de silício-carbono de 7.050 mAh da OPPO, com suporte para carregamento com fios SuperVOOC de 100 W, mantém todo o conjunto em funcionamento.