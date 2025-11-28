Esta novidade do Google Maps vai poupar horas de bateria ao seu Android

Poupar bateria é algo essencial, em especial quando a utilização é mais ativa. A Google sabe disso e procura garantir isso em todas as interfaces. Para isso, uma atualização da aplicação para o Google Pixel 10 pode agradar a todos, ao garantir várias horas extra.

4 horas de bateria extra no smartphone

A Google está a começar a implementar o novo modo de poupança de energia para o Google Maps, anunciado para o Pixel Drop de novembro. Este modo, exclusivo do Pixel 10, reduz a interface de navegação ao essencial para consumir significativamente menos energia durante as suas viagens de automóvel. A Google promete até 4 horas de bateria a mais no seu smartphone.

A navegação por GPS consome muita bateria, uma vez que o ecrã permanece ligado, o GPS funciona continuamente e a ligação de dados móveis está em constante utilização. Para evitar que a bateria do Pixel 10 se esgote rapidamente, o Google Maps está finalmente a lançar o seu novo modo de poupança de energia que exibe informações essenciais diretamente no ecrã sempre ativo (AOD) do seu telefone.

Esta interface, denominada “Modo Mínimo AOD”, permite que o Google Maps seja executado diretamente a partir do ecrã Always-On Display, reduzindo significativamente o consumo de energia. O ecrã alterna para preto e branco, o brilho diminui e a taxa de atualização também é reduzida. Estas definições são particularmente eficazes nos ecrãs OLED do Pixel 10, uma vez que os pixéis pretos praticamente não consomem energia.

Poupança de energia do Google Maps

A Google especifica que este modo pode oferecer até quatro horas adicionais de autonomia durante a navegação, que se limita à condução de veículos. Caminhar, andar de bicicleta e utilizar os transportes públicos não são compatíveis. Outro ponto importante é que o modo funciona apenas na orientação vertical e não é compatível com o modo paisagem. A implementação é gradual e deve aparecer nas definições do Google Maps.

Aceder às definições do Google Maps;

Aceder ao separador “Navegação”;

Descer até à secção “Opções de condução”;

Encontra-se ali a opção “Modo de poupança de energia”.

Uma vez ativado, basta iniciar a navegação enquanto conduz e premir o botão de alimentação para desligar o ecrã. O modo é então ativado e a navegação continua no ecrã de bloqueio com a interface de baixo consumo de energia. Tocar no ecrã ou no botão de ligar/desligar retorna a exibição ao normal. Por enquanto, esta funcionalidade continua a ser exclusiva do Pixel 10 e a Google não comentou a disponibilidade noutros modelos.