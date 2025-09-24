O WhatsApp já pode traduzir as conversas para ser realmente universal

A Meta está numa procura constante de novidades para o WhatsApp. Ao longo do tempo temos visto chegarem novidades e agora há uma nova. Os utilizadores deste serviço de mensagens passam a ter a possibilidade de traduzir mensagens nas conversas, em tempo real.

O WhatsApp já pode traduzir as conversas

O WhatsApp oferece finalmente tradução de conversas. Esta é Uma funcionalidade que parece simples, mas ainda é relativamente rara em aplicações de mensagens. Os utilizadores do Android ganham uma opção adicional em comparação com os seus equivalentes do iOS.

Com 3 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, o WhatsApp é um verdadeiro caldeirão de línguas e dialetos. A aplicação de mensagens quer ajudar todos a compreenderem-se melhor e está a lançar um recurso de tradução. O princípio é muito simples. Basta tocar numa mensagem, escolher a opção “Traduzir” e, em seguida, o idioma de destino.

A aplicação também oferece o download do pacote de idiomas para uso posterior. Esta funcionalidade está disponível para conversas individuais, grupos e notícias de canais. Como a tradução é feita localmente, no smartphone do utilizador, ninguém consegue ler, nem mesmo o WhatsApp: tudo fica entre este e os seus contactos.

Opções diferentes entre o Android e o iOS

Os utilizadores do Android têm um pequeno mimo extra. Pode ativar a tradução automática para uma conversa inteira. Todas as mensagens recebidas nessa conversa serão também traduzidas. Infelizmente, esta é uma opção exclusiva da plataforma da Google.

Os utilizadores de iOS podem consolar-se com o facto de a funcionalidade de tradução do WhatsApp suportar mais de 19 idiomas. Estes são, na verdade, os que estão presentes na API oferecida pela Apple aos programadores.

O WhatsApp, de facto, decidiu manter as coisas simples, sem se preocupar em reinventar a roda ou em utilizar qualquer bloco de software desenvolvido pela Meta. No Android, tem de se contentar com seis idiomas (inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe).