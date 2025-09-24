Adeus Waze! App foi atualizada e já não é compatível com milhões de Android

O Waze está a procurar uma melhor experiência de utilizador e recursos de IA. Isso vem com um preço elevado e alguns smartphones Android vão deixar de ser compatíveis. Os requisitos de software do Waze aumentaram e é o fim para milhões de smartphones.

Adeus ao Waze para milhões de smartphones Android

O Waze foi atualizado com a mais recente versão beta, a 5.9.90, mas isso traz uma consequência inesperada, novos requisitos de software. Os dispositivos Android mais antigos, como telemóveis, tablets e sistemas de infoentretenimento automóvel, estão a despedir-se do Android 8.

Quem quiser continuar a utilizar o Waze em segurança, terá de instalar o Android 10 ou posterior. Esta mudança é significativa, embora a empresa alerte que a aplicação de navegação não será completamente removida de milhões de smartphones. O Waze seguiu uma estratégia diferente do Google Maps, o seu principal concorrente. A app de mapas mais descarregada do mundo continua compatível com o Android 8 e Android 9.

Os utilizadores com software mais antigo encontraram uma salvação no Google Maps, mas a aplicação não consegue competir com o Waze em termos de experiência de utilizador. O seu principal rival incorporou recentemente melhorias na navegação, correções no sistema de deteção de incidentes rodoviários e novas funcionalidades de IA.

App foi atualizada e já não é compatível

Como consequência desta mudança, que já se conhecia, as novas funcionalidades estão disponíveis apenas para Android 10 ou posterior. Os condutores com veículos mais antigos serão os mais afetados. Os fabricantes de automóveis oferecem no máximo atualizações para o Android 8 (Oreo) ou Android 9 (Pie) para os seus ecrãs de infoentretenimento.

A Waze confirmou que os utilizadores que não instalarem pelo menos o Android 10 perderão o suporte para novas funcionalidades e atualizações. A aplicação de mapas será menos segura para milhões de dispositivos que não são compatíveis. As atualizações de mapas e os alertas essenciais continuarão a funcionar normalmente durante algum tempo, embora o suporte tenha uma data de expiração.

A Waze está a descontinuar versões mais antigas do Android para se concentrar na IA e numa melhor experiência de utilização. Quem não conseguir instalar o Android 10, o Google Maps pode ser a melhor alternativa. Os especialistas alertam que a utilização do Waze sem suporte de segurança durante um longo período pode colocar em risco as informações confidenciais dos utilizadores.