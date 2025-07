Verificação de idade na UE tem um grande problema. Depende totalmente da Google

A UE prepara mais algumas medidas para proteger os utilizadores da Internet. Desta vez foca-se nos menores e no acesso simples a que estes podem ter a conteúdo adulto. Para isso terá uma app de verificação de idade, mas um problema foi descoberto. Depende totalmente da Google e vai deixar muitos smartphones de fora.

Total dependência dos serviços da Google

A União Europeia lançou vários projetos relacionados com a proteção dos utilizadores nos últimos anos. O mais recente diz respeito à verificação da idade na Internet. O objetivo desta medida é proteger os menores do acesso a conteúdo inapropriado na Internet, um assunto que tem sido bastante discutido ultimamente.

Apesar de alguns países já terem lançado iniciativas nacionais, a União Europeia procurará unificar a solução para a revisão da idade em todos os estados-membros. No entanto, esta solução pode ter algumas desvantagens para os telefones Android devido à forma como foi implementada.

O processo de verificação seria realizado através de uma aplicação de código aberto que teria de ser instalada no telemóvel. Até aqui tudo parece correto e até normal, como aconteceu em outras situações. O problema, como alguns utilizadores destacaram num tópico do Reddit, é que esta verificação estaria fortemente associada aos serviços da Google.

Mais problemas para os smartphones na UE

Encontram-se na grande maioria dos smartphones Android, mas não em todos. Isto porque alguns, como os dispositivos Huawei, utilizam a sua própria estrutura de serviços. Outros dispositivos, como os que têm o GrapheneOS instalado, têm o mínimo pré-instalado para poderem utilizar o telefone sem a necessidade da Google.

Entre os requisitos essenciais para utilizar a aplicação, seria necessário não só ter estes serviços, que podem ser instalados manualmente em alguns modelos, mas também que o sistema operativo fosse licenciado pela Google. Isso também exigiria a instalação da aplicação no Google Play. Isto seria utilizado para verificar a integridade da aplicação e garantir que não foi adulterada para contornar a verificação de idade.

Isto pode excluir os utilizadores que optem por smartphones de marcas que não oferecem serviços Google ou que tenham decidido instalar uma versão do sistema operativo que exclui a Google do sistema de verificação de idade. É certo que não é o mais comum, mas é curioso que numa altura em que procuramos a máxima independência da Google e das multinacionais tecnológicas, a própria União Europeia exija ter um dispositivo Android com estas funcionalidades.