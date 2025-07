Samsung vai mudar a One UI e o Android e ninguém vai gostar

Uma das características que definem o Android em relação ao iOS da Apple é esta liberdade, que está prestes a terminar. Uma descoberta recente nas primeiras versões da One UI 8, a próxima grande atualização da Samsung para o Android 16, sugere que a empresa sul-coreana planeia fechar as portas ao desbloqueio global do bootloader.

Samsung vai mudar a One UI e o Android

Esta medida será um rude golpe para a comunidade, mas também não é surpreendente tendo em conta as recentes mudanças no setor. O bootloader do Android está presente em todos os dispositivos. É necessário para carregar o sistema operativo e realizar determinadas verificações de partições de memória.

No entanto, tradicionalmente, quase todos os fabricantes permitiam o seu desbloqueio voluntário e manual. Isso possibilita a modificação do software original do smartphone. É a porta de entrada para as ROMs personalizadas, que foram perdendo popularidade gradualmente com o amadurecimento do Android.

Até agora, a Samsung bloqueava a abertura do bootloader do Galaxy em países como os EUA. Foi precisamente a partir daí, descobriram que isso está prestes a mudar com o One UI 8, estendendo a restrição a todos os utilizadores. A chave está numa linha de código identificada. É uma linha simples nas definições do bootloader do dispositivo: androidboot.other.locked=1

Bloquear o bootloader não agrada a ninguém

Quando este valor está definido para “1”, o sistema operativo oculta a opção “Desbloqueio OEM” nas definições de programador do Android. Ativar esta opção é o primeiro passo para desbloquear o bootloader, e ocultá-la torna esta ação impossível.

Além disso, e do que se sabe, esta mudança foi intencional. A linha a que nos referimos aparece no firmware mais recente, e os utilizadores do One UI 8 beta estão a relatar que a opção desapareceu dos seus dispositivos, mesmo em modelos internacionais.

Esta mudança representa uma tendência que se intensificou recentemente. Também não é a primeira vez que a empresa sul-coreana impõe restrições ao bootloader. A Samsung dará prioridade a um ecossistema mais uniforme e seguro, em detrimento da liberdade e da abertura que caracterizaram os primórdios do Android. Com controlo total sobre o hardware e o software, é mais fácil solucionar problemas e melhorar a segurança.