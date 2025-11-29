AirDrop para o Android chegou e já está a apresentar problemas

Na semana passada, a Google surpreendeu o mundo ao anunciar a transferência perfeita de ficheiros entre utilizadores Android e iOS. A gigante tecnológica de Mountain View fez com que o Quick Share funcionasse com o AirDrop, tudo sem a ajuda da Apple. Agora, surgem os primeiros problemas que ninguém esperava que afetassem o Android.

AirDrop para o Android chegou ao Pixel 10

Na altura, a Google deu a entender que, juntamente com especialistas independentes em segurança, testou o recurso minuciosamente. Isto incluiu a modelação de ameaças, o design de segurança interno e revisões de privacidade, bem como testes de penetração internos para identificar e corrigir vulnerabilidades. Apesar de todas as medidas, parece que ninguém se apercebeu se o Wi-Fi se manteria ligado.

Inicialmente relatado pelo utilizador JayMZ no fórum de suporte da Google, após a atualização para a mais recente extensão Quick Share com suporte AirDrop. O seu Pixel 10 perde imediatamente a conectividade Wi-Fi assim que o menu de partilha do Quick Share é aberto.

É relatado que não só se desconecta do Wi-Fi, como, se entrar no menu de Wi-Fi enquanto o menu QuickShare ainda estiver aberto, a lista de redes fica completamente vazia, como se não houvesse nada ali. Se desligar e ligar o Wi-Fi com o menu QuickShare ainda aberto, apenas a uma rede Wi-Fi na lista, mas não é possível ligar a ela.

Relatados problemas com esta solução no Android

Segundo o utilizador, o problema com o Wi-Fi só foi resolvido após ter “removido a atualização da extensão Quick Share”. Alguns comentários na publicação do Reddit corroboraram a mesma opinião. Há quem indique estar com o mesmo problema, enquanto outro utilizador revelou que é claramente um bug do software. Acabara de instalar a atualização da extensão e o problema também passou a acontecer.

De notar que o bug acabou por ser reportado no IssueTracker da Google a 22 de novembro, mas foi fechado no mesmo dia. Os engenheiros do IssueTracker recomendaram que o utilizador levasse o problema para o fórum de suporte da Google, enquanto a equipa do fórum de suporte afirma que o IssueTracker é o canal correto para este tipo de reporte de bugs.

Considerando o reconhecimento de ambas as partes, é evidente que a Google está ciente do problema. Resta saber se está a trabalhar ativamente numa solução.