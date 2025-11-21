Google surpreende todos e torna Android compatível com AirDrop do iPhone
O que antes parecia impossível, é agora uma realidade. O Android funciona agora com o AirDrop do iPhone para enviar e receber ficheiros. O anúncio surpresa da Google faz parte de uma atualização do Quick Share, que agora suporta a tecnologia da Apple para a transferência de dados para iPhones próximos sem a necessidade de cabos ou soluções de terceiros.
Google surpreende todos com uma novidade
Esta é uma novidade muito bem-vinda, pois simplifica o envio de documentos, fotografias e todo o tipo de ficheiros entre dispositivos Android e iPhone próximos, diretamente através do AirDrop. A interoperabilidade entre as tecnologias da Google e da Apple promete ser extremamente útil para os utilizadores, protegendo a sua privacidade e segurança.
O último ponto é, de facto, importante e a equipa da Google em Mountain View dedicou-lhe bastante esforço. Como a Google explicou no seu blog de segurança, a compatibilidade com o AirDrop aproveita tanto a segurança integrada do Android e do iOS como a utilização da linguagem de programação Rust para criar um canal seguro entre as duas plataformas.
A Google partilhou um vídeo demonstrando como um telefone Android pode enviar um ficheiro para um iPhone usando o Quick Share e o processo inverso usando o AirDrop. Neste caso, o processo de partilha de um documento ou fotografia do Pixel 10 para o iPhone é idêntico ao utilizado com qualquer outra marca.
Android já é compatível com AirDrop do iPhone
Basta aceder ao Partilha Rápida no menu de definições rápidas e selecionar o ficheiro que deseja transferir. Se houver um iPhone por perto com o AirDrop ativado, este reconhecerá o ficheiro e permitirá que inicie a transferência. No seu iPhone, verá uma notificação sobre uma transferência de dados recebida, com opções para a aceitar ou recusar, e está feito.
Os utilizadores de iPhone também não notarão nenhuma alteração ao utilizar o AirDrop para transferir um ficheiro para um telefone Android. Se, por exemplo, quiserem partilhar uma fotografia da galeria, basta selecionar a opção AirDrop. Se o Pixel 10 estiver ao alcance e visível através da Partilha Rápida, surgirá uma notificação a informar sobre a transferência recebida, com botões para a aceitar ou rejeitar.
Embora a interoperabilidade do AirDrop esteja inicialmente limitada ao Pixel 10, a Google planeia levá-la a mais telemóveis Android . No entanto, ainda não há detalhes sobre quando poderá acontecer. Também não se sabe se será uma funcionalidade exclusiva do Android 16 ou se estará disponível em versões anteriores.
Cada vez menos motivos para ter iphone mas foi preciso a google copiar algo que no ios ja havia ha 15 anos