Google surpreende todos e torna Android compatível com AirDrop do iPhone

O que antes parecia impossível, é agora uma realidade. O Android funciona agora com o AirDrop do iPhone para enviar e receber ficheiros. O anúncio surpresa da Google faz parte de uma atualização do Quick Share, que agora suporta a tecnologia da Apple para a transferência de dados para iPhones próximos sem a necessidade de cabos ou soluções de terceiros.

Google surpreende todos com uma novidade

Esta é uma novidade muito bem-vinda, pois simplifica o envio de documentos, fotografias e todo o tipo de ficheiros entre dispositivos Android e iPhone próximos, diretamente através do AirDrop. A interoperabilidade entre as tecnologias da Google e da Apple promete ser extremamente útil para os utilizadores, protegendo a sua privacidade e segurança.

O último ponto é, de facto, importante e a equipa da Google em Mountain View dedicou-lhe bastante esforço. Como a Google explicou no seu blog de segurança, a compatibilidade com o AirDrop aproveita tanto a segurança integrada do Android e do iOS como a utilização da linguagem de programação Rust para criar um canal seguro entre as duas plataformas.

A Google partilhou um vídeo demonstrando como um telefone Android pode enviar um ficheiro para um iPhone usando o Quick Share e o processo inverso usando o AirDrop. Neste caso, o processo de partilha de um documento ou fotografia do Pixel 10 para o iPhone é idêntico ao utilizado com qualquer outra marca.

Android já é compatível com AirDrop do iPhone

Basta aceder ao Partilha Rápida no menu de definições rápidas e selecionar o ficheiro que deseja transferir. Se houver um iPhone por perto com o AirDrop ativado, este reconhecerá o ficheiro e permitirá que inicie a transferência. No seu iPhone, verá uma notificação sobre uma transferência de dados recebida, com opções para a aceitar ou recusar, e está feito.

Os utilizadores de iPhone também não notarão nenhuma alteração ao utilizar o AirDrop para transferir um ficheiro para um telefone Android. Se, por exemplo, quiserem partilhar uma fotografia da galeria, basta selecionar a opção AirDrop. Se o Pixel 10 estiver ao alcance e visível através da Partilha Rápida, surgirá uma notificação a informar sobre a transferência recebida, com botões para a aceitar ou rejeitar.

Embora a interoperabilidade do AirDrop esteja inicialmente limitada ao Pixel 10, a Google planeia levá-la a mais telemóveis Android . No entanto, ainda não há detalhes sobre quando poderá acontecer. Também não se sabe se será uma funcionalidade exclusiva do Android 16 ou se estará disponível em versões anteriores.