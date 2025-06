Meta AI poderá receber imagens e outros ficheiros no WhatsApp para ajudar a IA

Ainda que não seja uma proposta consensual, a verdade é que a Meta AI está no WhatsApp. Muitos já se habituaram a usar esta IA e a retirar dela muito para as suas conversas e para os seus contactos. Para melhorar ainda mais, a Meta AI vai em breve poder receber ficheiros dos utilizadores para ter ainda mais contexto e informação.

Meta AI poderá receber imagens e outros ficheiros

O WhatsApp está a lançar uma funcionalidade com tecnologia de IA que basicamente permitirá encaminhar mensagens e media diretamente para a Meta AI. A presença desta IA no WhatsApp, quer se odeie ou não, pode ser uma grande ajuda em determinadas situações, e com esta funcionalidade, ainda mais.

Graças a esta funcionalidade, que está atualmente a ser testada em canal beta, os utilizadores poderão reencaminhar mensagens ou qualquer tipo de conteúdo multimédia diretamente para o chatbot para receberem informações sobre o que considerarem relevante.

O melhor de tudo é que também pode adicionar consultas contextuais durante o encaminhamento, permitindo que o Meta AI gere respostas mais personalizadas. Para verificar se esta funcionalidade já está disponível, basta tentar reencaminhar uma mensagem ou media e ver se o Meta AI aparece no ecrã de reencaminhamento. Neste caso, poderá enviar textos, imagens ou vídeos diretamente para o chatbot.

WhatsApp vai conseguir ajudar utilizadores com IA

Até agora, os utilizadores tinham de copiar manualmente o conteúdo e colá-lo diretamente na conversa da Meta AI. Durante o processo de reencaminhamento, o WhatsApp também permite que os utilizadores incluam uma nota opcional que é enviada juntamente com as mensagens ou media reencaminhados, o que ajudará a Meta AI a compreender melhor a intenção do utilizador e, assim, fornecer uma resposta mais apropriada.

Para os amantes da privacidade, é de salientar que o Meta AI só acederá a este conteúdo se o tiver partilhado explicitamente, pelo que é completamente opcional. Por enquanto, está apenas disponível para utilizadores beta selecionados, mas é provável que seja lançado gradualmente também no canal estável.

Esta nova capacidade certamente que irá ajudar o utilizador a obter informações ainda mais concretas e precisas das suas conversas. Pode para muitos representar informação que não querem partilhar, mas os ganhos certamente que vão ser superiores e lucrativos.