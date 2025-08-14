Como ativar a Chave Móvel Digital sem sair de casa
Com a Chave Móvel Digital (CMD) pode aceder a vários portais públicos ou privados, e assinar documentos digitais, utilizando apenas o telemóvel, o PIN da Chave Móvel Digital e um código de segurança temporário.
Quem tiver Cartão de Cidadão pode pedir a Chave Móvel Digital online, por videochamada ou num balcão de atendimento. Quem não tiver Cartão de Cidadão ou tiver Bilhete de Identidade tem de a ativar ao balcão.
A Chave Móvel Digital é gratuita e só pode estar associada a uma única pessoa e a um único número de telemóvel.
Quem pode ativar a Chave Móvel Digital?
Qualquer pessoa portuguesa pode ativar a Chave Móvel Digital associada ao Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade vitalício.
Qualquer pessoa estrangeira pode ativar a Chave Móvel Digital associada a Passaporte, Título ou Cartão de Residência.
Não há idade mínima para ter Chave Móvel Digital. Qualquer pessoa adulta, criança ou bebé pode ter uma Chave Móvel Digital, mas precisa de ter o seu próprio número de telemóvel.
Como e onde se pode ativar a Chave Móvel Digital?
Existem várias formas de ativar a chave móvel digital. Pode ver aqui.
A ativação da Chave Móvel Digital na aplicação móvel gov.pt é feita através de biometria (reconhecimento facial).
Vai precisar de:
- ter consigo o Cartão de Cidadão válido, e com o certificado digital de autenticação ativo
- ter a aplicação gov.pt para Android, iOS ou para Huawei instalada num telemóvel com câmara fotográfica
- ter consigo o telemóvel que vai associar à CMD
- estar num local bem iluminado
Depois de ter tudo operacional, basta seguir os 8 passos solicitados pela app.
Faça o download da app gov.pt:
