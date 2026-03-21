Portal das Finanças emite alertas para este fim de semana

Quem tentar aceder ao Portal das Finanças durante este fim de semana poderá encontrar dificuldades. A Autoridade Tributária e Aduaneira já alertou para uma indisponibilidade temporária dos seus serviços online, devido a trabalhos de manutenção programada.

Como é possível verificar no aviso oficial (deve estar autenticado), estão previstas duas intervenções distintas. A primeira decorre já este sábado, com impacto potencial em vários serviços ao longo do dia. Já no domingo, a paragem será mais significativa, com uma duração que poderá chegar às 13 horas, afetando grande parte das funcionalidades da plataforma.

Indisponibilidade de serviços do Portal

Informamos que, no próximo domingo, dia 22 de março de 2026, será realizada uma intervenção técnica que afetará grande parte dos serviços do Portal das Finanças. A intervenção terá início às 00:00h e uma duração máxima previsível de 13 horas. Manutenção programada de sistemas

Informamos que será realizada uma manutenção programada nos nossos sistemas no próximo sábado, dia 21 de março de 2026, com início às 09:00h e previsivelmente até ao final do mesmo dia. Durante este período, poderá haver indisponibilidade parcial ou total de alguns serviços

Durante os períodos indicados, os utilizadores poderão sentir dificuldades ou até impossibilidade total de acesso a serviços essenciais, como a entrega de declarações, consultas de situação tributária ou pagamentos. Em alguns casos, o acesso poderá estar disponível de forma intermitente, o que pode gerar erros ou falhas nas operações.

Este tipo de intervenção é normalmente utilizado para atualizar sistemas, corrigir falhas e reforçar a segurança da infraestrutura digital da Autoridade Tributária e Aduaneira.