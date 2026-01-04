Tem uma viagem marcada? Este mapa prevê a turbulência do seu próximo voo

Este mapa interativo prepara-o para o seu próximo voo: mostra se haverá turbulência e quão intensa será antes de descolar. Se voar lhe causa algum receio, talvez seja melhor não espreitar este mapa antes de apanhar um avião.

Quando a turbulência quebra o silêncio a bordo

Quer voe apenas de vez em quando ou faça dos aeroportos quase uma segunda casa (como eu), quando a luz se acende e o avião começa a estremecer, um silêncio denso instala-se inevitavelmente na cabine.

As turbulências fazem parte da experiência de voo, em maior ou menor grau, mas quanto menos houver, melhor para a tranquilidade. Aliás, há voos que nem damos conta que vamos a 35 mil pés... ou 10 km de altitude!

Aeroportos, condições e o peso do mau tempo

Há aeroportos e aeroportos: desde o mais pequeno do mundo até aquele outro com pista curta, montanha e ausência de ILS (Sistema de Aterragem por Instrumentos), passando pelo drama de aterrar num dia com ventos que assustam até os pássaros.

Contudo, deixando de lado a orografia, as características do terreno e as instalações, naturalmente o tempo tem muito a dizer. Ou melhor, o mau tempo. Das alterações climáticas nem falamos. Sim, é verdade, os peritos dizem que a turbulência está a aumentar!

Antecipar o que o espera no ar

Assim, é fácil antecipar que, se a próxima semana se revelar climatologicamente instável entre a Península e França, um voo do Porto para Paris dificilmente será tão tranquilo como num sereno dia de junho.

Há quem prefira viver na ignorância e lidar com estas situações quando surgem, mas também pode antecipar-se e vislumbrar as turbulências com este mapa.

Um mapa interativo para prever turbulências

A Turbli oferece um mapa interativo intuitivo, recorrendo às previsões do guia gráfico de turbulências, um sistema de previsão para a aviação que mostra a turbulência atmosférica em tempo real e no futuro.

Os dados provêm da Administração Atmosférica e Oceânica Nacional e do Serviço Meteorológico Nacional, ambos organismos oficiais dos Estados Unidos, bem como do Met Office do Reino Unido. Ainda assim, o mapa é global e atualizado a cada seis horas.

Definir tempo, altitude e rota do voo

As diferentes opções permitem introduzir em que momento quer saber como estará o tempo no ar, desde agora até às próximas 24 horas, a que altitude, em metros ou em pés, e a origem e o destino do seu voo.

Por exemplo, se quiser apanhar um voo de Paris (Charles de Gaulle) para Seul, será muito provavelmente operado por um Airbus A350-900, que atinge uma altitude máxima de cruzeiro na ordem dos 12.500 metros.

Embora esse seja o teto de voo, ao longo do percurso a aeronave vai naturalmente subindo e descendo. Por fim, basta tocar em “Get Forecast” para esclarecer quaisquer dúvidas.

Como interpretar o mapa de turbulência

O mapa interativo permite visualizar as zonas de turbulência que o seu voo poderá atravessar. O gráfico mostra a rota e uma legenda cromática que indica quão intensas serão as turbulências em função da altitude e que tipo de fenómeno, de acordo com o SIGMET, a mensagem de alerta meteorológica aeronáutica que avisa sobre fenómenos perigosos em rota, como tempestades severas ou turbulência forte.

Embora a resolução original dos dados seja de 0,25°, são apresentados a 0,5° para que o carregamento da página seja mais rápido. Ainda assim, é possível melhorar o detalhe ao tocar em “Increase resolution”.

A rota fornecida é a indicada no plano de voo do piloto ou, caso não esteja disponível, a seguida pelo voo anterior. No entanto, como os pilotos podem modificar a rota em tempo real, é possível adicionar pontos intermédios para rotas alternativas.

Apesar de ser uma forma visual e intuitiva de antecipar possíveis turbulências, o sistema é simplificado ao nível das métricas e dos tempos, além de que as turbulências afetam de forma diferente consoante o tipo de aeronave.