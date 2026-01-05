Parece impossível, mas a Microsoft deixará ver menos anúncios no Windows 11

Há boas notícias para quem usa o Windows 11. A Microsoft permitirá aos utilizadores desativar as recomendações de aplicações numa funcionalidade específica deste sistema. Assim, reduz a presença de anúncios no sistema operativo, algo que todos queriam há muito.

Microsoft deixará ver menos anúncios

A Microsoft começou o ano a demonstrar vontade de interagir com a comunidade de utilizadores do Windows 11. Tudo indica que a empresa pretende reduzir o número de anúncios no seu sistema operativo.

Embora o Windows 11 esteja ainda longe de níveis mais intrusivos de publicidade, inclui inúmeros avisos, sugestões e, sobretudo, recomendações em diversas áreas do sistema. Isto é especialmente evidente durante a configuração inicial, onde parte dos ecrãs é dedicada à promoção de aplicações, serviços e recursos relacionados com a inteligência artificial.

No entanto, a Microsoft decidiu introduzir uma alteração numa secção específica do sistema. Falamos da interface de partilha de ficheiros. Descobriu-se que a página de definições de partilha "Por perto", uma funcionalidade semelhante ao AirDrop, receberá uma atualização. Além de simplificar o nome, esta secção terá uma opção que os utilizadores aguardavam.

Até então, ao partilhar um ficheiro utilizando a interface nativa do Windows 11, o sistema exibia uma série de aplicações recomendadas que, na prática, funcionavam como anúncios. Estas sugestões incentivavam os utilizadores a instalar aplicações como o Instagram ou o WhatsApp diretamente a partir da caixa de diálogo de partilha, algo nem sempre bem recebido.

Novidade na partilha do Windows 11

Com a próxima atualização, os utilizadores poderão desativar estas recomendações no menu Definições, acedendo a Sistema e, de seguida, Partilhar, utilizando uma nova opção chamada "Mostrar apps sugeridas". Desativar esta opção impedirá que os anúncios de apps apareçam na área de partilha.

No entanto, a melhoria é limitada, uma vez que não será possível remover as recomendações diretamente do diálogo de partilha, mas apenas do menu de definições do sistema. Ainda assim, oferecer uma opção para desativar este tipo de conteúdo já é notável, tendo em conta a recente estratégia da Microsoft.

Embora isto não represente uma mudança radical na política de publicidade do Windows 11, este ajuste aponta para uma maior flexibilidade e controlo para o utilizador. Esta possibilidade é algo que muitos têm vindo a solicitar há algum tempo.