Qual foi o carro mais vendido em Portugal em 2025? Resposta vai surpreender
Com o ano de 2025 terminar, é hora de fazer contas ao mercado nacional de veículos. Este tem-se adaptado ao que os consumidores procuram, com momentos melhores e momentos menos bons. A lista dos carros mais vendidos já surgiu e revela um novo líder. Descubra quem domina agora as vendas em Portugal.
Pódio dos carros mais vendidos em Portugal
O ano de 2025 trouxe uma reviravolta significativa no mercado automóvel nacional, marcando o regresso de um ícone ao topo das preferências. Após anos de domínio da concorrência e disputas renhidas no segmento B, a marca francesa conseguiu recuperar o trono.
Os dados finais confirmam que a Renault voltou a conquistar os condutores nacionais, num ano pautado por uma forte recuperação e pela chegada de novas gerações de modelos emblemáticos. Os números são claros e mostram uma mudança na liderança que se desenhou nos últimos meses do ano.
O Renault Clio estabeleceu-se como o líder incontestado, totalizando 8.242 unidades matriculadas e destronando o Peugeot 2008, que liderou em anos anteriores. O SUV da marca do leão ficou-se pela segunda posição, com 7.463 unidades, seguido de perto pelo Dacia Sandero, que fechou o pódio com 6.670 veículos entregues.
|Posição
|Modelo
|Vendas 2025
|Vendas 2024
|Diferença 2025/24
|1
|Renault Clio
|8242
|6422
|+28,3%
|2
|Peugeot 2008
|7463
|7520
|-0,8%
|3
|Dacia Sandero
|6670
|7760
|-14,0%
|4
|Dacia Duster
|5854
|4161
|+40,7%
|5
|Citroën C3
|5428
|4750
|+14,3%
|6
|Peugeot 208
|5066
|6024
|-15,9%
|7
|Renault Captur
|4554
|4463
|+2,0%
|8
|Tesla Model 3
|4372
|6764
|-35,4%
|9
|Peugeot 308
|4108
|4442
|-7,5%
|10
|Mercedes-Benz Classe A
|3790
|3785
|+0,1%
Renault Clio: o regresso ao topo em 2025
Este cenário reflete uma dinâmica interessante no mercado em Portugal, onde a procura por veículos utilitários continua elevada, mas onde a qualidade e a renovação dos produtos ditam o sucesso comercial. A performance do Grupo Renault foi particularmente notável, colocando dois modelos no top 3 e reafirmando a sua força histórica no nosso país.
O fator decisivo para este sucesso reside na renovação estratégica do modelo. O foco no interior deste carro revelou-se uma aposta ganha, apresentando um habitáculo que mistura tecnologia de ponta com materiais de qualidade superior ao habitual no segmento. A integração de novos sistemas digitais e a ergonomia melhorada foram fundamentais para cativar novamente o consumidor português.
Mais do que apenas números, este resultado simboliza o que o Clio traz de volta: a hegemonia da Renault num mercado que historicamente dominou. A combinação entre uma estética apelativa e um interior focado na experiência do utilizador permitiu ao modelo recuperar o estatuto de "carro preferido", provando que a evolução contínua e o respeito pelo legado da marca são a chave para vencer num setor cada vez mais competitivo.