Qual foi o carro mais vendido em Portugal em 2025? Resposta vai surpreender

Com o ano de 2025 terminar, é hora de fazer contas ao mercado nacional de veículos. Este tem-se adaptado ao que os consumidores procuram, com momentos melhores e momentos menos bons. A lista dos carros mais vendidos já surgiu e revela um novo líder. Descubra quem domina agora as vendas em Portugal.

Pódio dos carros mais vendidos em Portugal

O ano de 2025 trouxe uma reviravolta significativa no mercado automóvel nacional, marcando o regresso de um ícone ao topo das preferências. Após anos de domínio da concorrência e disputas renhidas no segmento B, a marca francesa conseguiu recuperar o trono.

Os dados finais confirmam que a Renault voltou a conquistar os condutores nacionais, num ano pautado por uma forte recuperação e pela chegada de novas gerações de modelos emblemáticos. Os números são claros e mostram uma mudança na liderança que se desenhou nos últimos meses do ano.

O Renault Clio estabeleceu-se como o líder incontestado, totalizando 8.242 unidades matriculadas e destronando o Peugeot 2008, que liderou em anos anteriores. O SUV da marca do leão ficou-se pela segunda posição, com 7.463 unidades, seguido de perto pelo Dacia Sandero, que fechou o pódio com 6.670 veículos entregues.

Posição Modelo Vendas 2025 Vendas 2024 Diferença 2025/24 1 Renault Clio 8242 6422 +28,3% 2 Peugeot 2008 7463 7520 -0,8% 3 Dacia Sandero 6670 7760 -14,0% 4 Dacia Duster 5854 4161 +40,7% 5 Citroën C3 5428 4750 +14,3% 6 Peugeot 208 5066 6024 -15,9% 7 Renault Captur 4554 4463 +2,0% 8 Tesla Model 3 4372 6764 -35,4% 9 Peugeot 308 4108 4442 -7,5% 10 Mercedes-Benz Classe A 3790 3785 +0,1%

Renault Clio: o regresso ao topo em 2025

Este cenário reflete uma dinâmica interessante no mercado em Portugal, onde a procura por veículos utilitários continua elevada, mas onde a qualidade e a renovação dos produtos ditam o sucesso comercial. A performance do Grupo Renault foi particularmente notável, colocando dois modelos no top 3 e reafirmando a sua força histórica no nosso país.

O fator decisivo para este sucesso reside na renovação estratégica do modelo. O foco no interior deste carro revelou-se uma aposta ganha, apresentando um habitáculo que mistura tecnologia de ponta com materiais de qualidade superior ao habitual no segmento. A integração de novos sistemas digitais e a ergonomia melhorada foram fundamentais para cativar novamente o consumidor português.

Mais do que apenas números, este resultado simboliza o que o Clio traz de volta: a hegemonia da Renault num mercado que historicamente dominou. A combinação entre uma estética apelativa e um interior focado na experiência do utilizador permitiu ao modelo recuperar o estatuto de "carro preferido", provando que a evolução contínua e o respeito pelo legado da marca são a chave para vencer num setor cada vez mais competitivo.