Estes são os carros elétricos que perdem menos autonomia no calor extremo

Todos sabem como as temperaturas influenciam a autonomia dos carros elétricos. Muitos estudos já revelaram como é o comportamento no frio, mas agora surgem dados que avaliam o extremo oposto. Recorrendo a dados reais, surge a informação de quais são os carros elétricos que melhor lidam com o calor do verão.

Com a chegada do verão e das já normais ondas de calor, muitos proprietários de carros elétricos perguntam como se comportam as suas viaturas favoritas em temperaturas extremas. Uma nova análise monitorizou mais de 29.700 carros elétricos em condições reais e fornece as respostas.

A Recurrent Auto, especialista em aluguer de carros elétricos, conta com dezenas de milhares de veículos elétricos na sua base de dados ao longo dos anos. Por isso, publicaram as suas descobertas sobre quais os veículos elétricos que tinham melhor autonomia a temperaturas de 32°C e 38°C.

Do que revelaram, os carros elétricos funcionam perfeitamente em clima quente. A perda de autonomia a 32 °C (90 °F) é mínima. Menos de 5% de variação. Tal como muitos aspetos da longevidade de um veículo elétrico, isto parece muito melhor do que a maioria das pessoas diria.

O (potencial) problema surge quando as temperaturas ultrapassam os 37 °C (100 °F). Nesta situação os impactos na autonomia podem ser de 17 a 18%. Ainda assim, estas reduções são temporárias enquanto o ar condicionado está a funcionar para manter os passageiros refrigerados.

Ao mesmo tempo, aconselham os proprietários e os concessionários a evitarem deixar um veículo elétrico com uma carga extremamente baixa no calor extremo. Um veículo elétrico utiliza a energia da bateria para a manter refrigerada.

As descobertas da Recurrent colocam o Audi e-tron no primeiro lugar, seguido de perto pelos BMW i4 e Rivian R1S. Todos perdem menos de 3% da sua autonomia, mesmo a uma temperatura absolutamente escaldante de 37 °C. A lista continua depois com carros elétricos e com as suas percentagens de perda nestas situações.