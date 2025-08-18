Atenção às bebidas alcoólicas! GNR vai ter ação no terreno. Saiba os locais de fiscalização

A Sinistralidade Rodoviária é um problema de saúde pública: todos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo. A campanha "Taxa Zero ao Volante" começa amanhã e vai ter incidência na fiscalização dedicada à condução sob efeito do álcool.

A campanha 'Taxa Zero ao Volante', que decorre entre 19 e 25 de agosto, será a oitava das 11 campanhas planeadas para este ano, no âmbito do PNF de 2025, que prevê ações mensais.

Taxa Zero ao Volante: bebidas alcoólicas e o risco de acidente...

Em Portugal, a condução sob o efeito do álcool é responsável por mais de uma em cada 5 mortes em acidentes rodoviários.

Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.

O consumo de álcool diminui o campo visual, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos.

A relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores: idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo se ingeriram. Por isso é tão importante a “Taxa zero ao volante”.

As autoridades alertam que "conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora".

Em Portugal, “em 2023, um em cada quatro condutores falecidos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”, referem as autoridades em comunicado conjunto.

A campanha Taxa Zero ao Volante, realizada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) tem ações previstas na Guarda (19 e 20 de agosto), Elvas (21), Portalegre (22) e Tomar (25).