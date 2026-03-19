Bluetooth não funciona no Windows 11? Esta atualização pode corrigir o problema

A Microsoft lançou agora uma atualização de emergência para corrigir um bug no Windows 11 que tornava o Bluetooth inutilizável. A correção, identificada como KB5084897, resolve um erro que fazia com que os dispositivos ligados desaparecessem e impedia a sua gestão.

Bluetooth não funciona no Windows 11?

Segundo é avançado, o novo bug do Windows 11 afecta uma funcionalidade fundamental da interface do utilizador. Mesmo com ratos, teclados ou auscultadores ligados e a funcionar, não apareciam no menu de definições do Windows nem no painel de definições rápidas da barra de tarefas.

A nova atualização KB5084897 será aplicada automaticamente através do sistema de "hot update", uma funcionalidade presente em algumas versões do Windows que permite a instalação de atualizações sem necessidade de reiniciar o computador . Embora não exista um número oficial de pessoas afetadas por este bug, o facto de a Microsoft ter lançado uma correção de emergência sugere que o número foi elevado.

A atualização KB5084897 representa a segunda atualização de emergência para o Windows 11 em poucos dias. Na semana passada, a Microsoft lançou uma atualização fora do prazo para corrigir falhas de configuração de rede . Estas vulnerabilidades afetavam uma ferramenta utilizada para gerir VPNs e ligações a outros escritórios em algumas versões empresariais do Windows.

Esta atualização pode corrigir o problema

Até agora, este ano, a Microsoft teve de lidar com atualizações problemáticas que causaram grandes problemas aos utilizadores do Windows 11. A primeira delas, lançada a 13 de janeiro, impediu milhares de computadores de arrancar ou reiniciar. Um mês depois, a atualização de fevereiro deixou os sistemas mais lentos e causou problemas com as webcams .

As críticas foram imediatas, com os utilizadores a acusarem a Microsoft de se concentrar em sobrecarregar o sistema operativo com capacidades de IA em vez de corrigir bugs. A empresa ouviu as críticas e lançou uma atualização este mês que resolveu erros de arranque e corrigiu algumas vulnerabilidades. Ainda assim, continuam a surgir problemas, especialmente nas versões empresariais do Windows 11.

A atualização KB5084897 estará disponível a partir de agora para os administradores de sistemas. Após a instalação, o sistema operativo irá recuperar a funcionalidade Bluetooth e poderá adicionar ou gerir os seus dispositivos normalmente.