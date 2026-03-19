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Centenas de milhões de iPhones vulneráveis apenas ao visitar um website

· Apple 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. guilherme says:
    19 de Março de 2026 às 08:21

    “Foram detetadas campanhas ativas visando a Arábia Saudita, Turquia, Malásia e Ucrânia.”

    Mais uma vez algo dos Israelitas chega ao público…
    Se este veio a público eles já têm mais 2 ou 3 em funcionamento.

    Responder
  2. Feliz100Ti says:
    19 de Março de 2026 às 08:29

    Estranho, no Android parece que não acontece

    Responder
    • Max says:
      19 de Março de 2026 às 09:52

      No iOS é necessário explorar uma cadeia de 5 vulnerabilidades. No Android não é preciso tanto 😉

      Responder
    • mamba says:
      19 de Março de 2026 às 10:05

      Não é referido o android pois seria apenas mais um site a juntar à lista. Nada de novo ou digno do noticia. Infeções em android é algo recorrente.

      Já no iOS, como é muito mais seguro e fechado, é muito mais raro e dificil de acontecer. Portanto, quando acontece, é logo notícia.

      Simples.

      Responder
  3. John Coleman 300 says:
    19 de Março de 2026 às 09:28

    Depois do que aconteceu aos pagers, acho que ficou patente que não há impossíveis.
    Andamos a alimentar a IA desde que os primeiros equipamentos ligados à nuvem apareceram.

    Responder
  4. Max says:
    19 de Março de 2026 às 09:50

    “A boa notícia é que a Apple já corrigiu todas as vulnerabilidades com o lançamento do iOS 26.”?
    Mais exatamente as versões lançadas a 4 de março, conforme a versão do iOS suportada:
    – iOS 26: o iOS 26.3.1
    – iOS 18: o iOS 18.7.6
    – iOS 16: o iOS 16.7.15 (iPhone 8, 8 Plus e X)
    – iOS 15: o iOS 15.8.7 (iPhone 6s, 7 e SE)

    Responder

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