NotchNook: dar utilidade ao notch no Mac

A Apple nunca deu uma função prática ao notch nos MacBooks. A app NotchNook vem colmatar essa falha, transformando o recorte do ecrã num espaço interativo, inspirado no Dynamic Island do iPhone e focado na produtividade e no acesso rápido à informação.

O que é e para quem serve

NotchNook é uma aplicação para macOS que transforma o recorte da câmara (notch) dos MacBook Pro e Air numa zona funcional, inspirada no Dynamic Island do iPhone.

Em vez de ser apenas um elemento de design, passa a ser um pequeno centro de controlo com utilitários que podem acelerar o fluxo de trabalho diário.

Principais funcionalidades

NotchNook oferece várias ferramentas no espaço do notch:

Widgets interativos : o espaço pode mostrar controlos multimédia (ex.: play/pause), calendário com eventos e atalhos personalizáveis. Permite ainda usar a câmara como um espelho rápido (Mirror).

: o espaço pode mostrar controlos multimédia (ex.: play/pause), calendário com eventos e atalhos personalizáveis. Permite ainda usar a câmara como um espelho rápido (Mirror). Armazenamento temporário de ficheiros : arrastando ficheiros para a zona do notch, estes ficam temporariamente guardados no Tray. A partir daí podem ser reenviados para outras apps ou partilhados via AirDrop sem abrir mais nada.

: arrastando ficheiros para a zona do notch, estes ficam temporariamente guardados no Tray. A partir daí podem ser reenviados para outras apps ou partilhados via AirDrop sem abrir mais nada. Personalização e integração: funciona em Macs com ou sem notch, ajustando a interface conforme o ecrã e preferências do utilizador. Pode aparecer automaticamente ao passar o cursor ou mediante clique/gesto.

Instalação e preço

NotchNook não está na App Store da Apple. Pode ser descarregado no site do programador ou via serviços como Setapp.

Tem um modelo de compra única (cerca de 25 dólares, casca de 21 euros) ou assinatura mensal (≈3 dólares ou cerca de 2,5€) e, nalguns casos, um período de teste de 48 horas.

Pontos fortes, limitações e críticas

Esta app, que cria uma zona de trabalho, maximiza um espaço frequentemente ignorado, reunindo várias funções úteis sem abrir janelas extra. A integração com funcionalidades como media, calendário e AirDrop melhora a produtividade.

Claro que, mediante a nossa forma de trabalhar, podemos encarar algumas destas funcionalidades redundantes com o que o macOS já oferece (p.ex.: controlos multimédia no teclado, funcionalidades da Central de controlo, etc...). Mas há algumas outras funcionalidades que dão bastante jeito, como, por exemplo, a área de transferências (Tray)

A performance pode variar conforme a versão do sistema e há relatos de estabilidade e consumo de bateria que merecem atenção.

A equipa promete para muito em breve mais funcionalidades, sobretudo a disponibilidade de aplicações rápidas e um bloco de To-dos, ou afazeres programados.

Conclusão

NotchNook é uma proposta criativa para extrair mais valor do notch nos MacBooks, aproximando a experiência do que existe no iPhone.

Para quem gosta de personalizar o macOS e procura atalhos visíveis sem ocupar espaço, pode ser uma adição interessante.

O preço relativamente baixo e a integração geral fazem dela uma opção a considerar, embora ainda não seja indispensável para todos.

Passatempo de Natal NotchNook

Temos 3 licenças da app NotchNook para oferecer aos leitores que participarem através dos comentários.

Como participar:

Deixar um comentário no artigo.

Responder à pergunta: qual foi o artigo de 2025 que mais o impactou?

Regras:

Apenas uma participação por leitor.

Comentários têm de conter o link do artigo Pplware.

Participações válidas até ao dia 23 de dezembro, 23h59.

Seleção dos vencedores:

Sorteio simples entre os comentários válidos.

Entrega do prémio: