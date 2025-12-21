Tesla quer Starlink ligada aos seus carros! É o fim das zonas sem Internet

Elon Musk, tal como muitos outros, gosta de unificar as ofertas das suas empresas. Para dar força a isso, uma nova patente da Tesla revela como os carros da marca vão comunicar diretamente com os satélites da Starlink, eliminando a dependência das redes móveis tradicionais. Este é mais um passo para a visão de Elon Musk para o fim das zonas sem Internet no planeta Terra.

Tesla quer Starlink nos seus carros

A Tesla continua a traçar um caminho onde a inovação não se limita apenas à propulsão elétrica ou à condução autónoma. O foco agora parece estar na conectividade total, com a marca a preparar o terreno para integrar as antenas Starlink na estrutura dos seus veículos. Este passo, revelada numa nova patente (Pub. No U.S. 2025/0368267), promete resolver um dos problemas mais comum nos carros. As zonas "mortas" sem cobertura de rede celular.

Atualmente, quem conduz um Tesla depende da conectividade LTE/5G para aceder a mapas, atualizações de software via OTA ou serviços de streaming. No entanto, em viagens por zonas remotas, essa ligação perde-se com facilidade. Ao integrar o hardware da SpaceX nos carros, a Tesla garante uma comunicação ininterrupta com a constelação de satélites, transformando o veículo num ponto de acesso global e constante.

O grande desafio técnico desta integração reside na interferência dos materiais. Os tejadilhos metálicos ou os vidros convencionais bloqueiam os sinais de alta frequência necessários para a comunicação por satélite. A solução detalhada pela Tesla passa pela utilização de novos materiais compósitos e polímeros avançados, que são "transparentes" às ondas de rádio.

Solução invisível para problema real

Isto permite que a antena seja instalada de forma interna e invisível, preservando o design minimalista e aerodinâmico que define a marca. Esta evolução é estratégica e vai muito além do simples acesso ao Spotify ou ao YouTube em qualquer lugar.

Para o desenvolvimento do Full Self-Driving (FSD) e da futura frota de Robotaxis, a redundância na ligação à rede é crítica. Um veículo autónomo precisa de comunicar com a frota e receber dados de navegação em tempo real; com a Starlink, esse fluxo de informação deixa de estar refém das torres de telecomunicações terrestres.

Embora a patente ainda não confirme uma data de lançamento, a sinergia entre a Tesla e a SpaceX torna este passo lógico e quase inevitável. É o ecossistema de Musk a fechar-se, oferecendo uma vantagem competitiva que nenhum outro fabricante automóvel consegue, de momento, igualar.