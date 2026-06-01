WWDC 2026 aproxima-se. Vêm aí grandes novidades para o iPhone da Apple

A Apple já começou a promover a WWDC 2026, a sua conferência anual dedicada a programadores, e revelou um novo slogan que está a gerar especulação sobre as próximas novidades de software da empresa. Tudo indica que a Siri poderá ser uma das grandes protagonistas do evento.

Nova identidade visual para a Siri ganha força

A poucos dias do arranque da WWDC 2026, a Apple apresentou a expressão "All systems glow" como novo lema promocional para a conferência.

A frase faz referência à conhecida expressão inglesa "all systems go", mas substitui a palavra "go" por "glow", numa possível alusão a elementos visuais luminosos que poderão integrar as próximas versões dos seus sistemas operativos.

Os rumores mais recentes apontam para uma renovação da Siri no iOS 27. De acordo com informações divulgadas nas últimas semanas, tanto uma aplicação dedicada ao assistente virtual como uma nova funcionalidade denominada "Search or Ask", integrada na Dynamic Island do iPhone, deverão apresentar uma interface escura acompanhada por efeitos visuais brilhantes.

Slogans da Apple anteriores já deixavam pistas

Antes da revelação do "All systems glow", a empresa utilizava a frase "Coming bright up" para promover a WWDC 2026.

Tanto esse slogan como os materiais gráficos associados ao evento apresentavam referências subtis à luminosidade, algo que muitos observadores interpretaram como um indício das mudanças previstas para a Siri.

Com a chegada do novo lema, a ligação entre a campanha promocional e os rumores sobre o assistente virtual parece tornar-se ainda mais evidente.

Evento arranca a 8 de junho

A WWDC 2026 terá início na segunda-feira, 8 de junho, com a tradicional keynote da Apple. Durante a apresentação, a empresa deverá revelar oficialmente o iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.

Após a sessão inaugural, a conferência decorrerá até 12 de junho, reunindo centenas de sessões técnicas destinadas à comunidade de programadores. Como habitual, os conteúdos serão disponibilizados online.

A keynote poderá ser acompanhada em direto através do site oficial da Apple, da aplicação Apple TV e também no YouTube.

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