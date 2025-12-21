Segurança Social: obtenha rapidamente a declaração da Situação Contributiva

Nunca foi tão rápido e cómodo obter a sua Declaração da Situação Contributiva. Agora, esta declaração essencial pode também ser obtida diretamente na App Segurança Social.

Precisa de uma declaração da Segurança Social? Já não precisa de ir a um serviço de atendimento. No portal estão disponíveis várias declarações, mas através da app também é possível obter o que procura.

Declaração da Situação Contributiva disponível na app para smartphone

Obter a declaração da Situação Contributiva no smartphone é tão simples como:

Abrir a App Segurança Social

No menu principal, selecionar “Declarações”.

Selecionar a opção "Declarações".

A Declaração da Situação Contributiva é um documento oficial emitido pela Segurança Social que comprova se uma pessoa ou entidade tem ou não dívidas à Segurança Social.