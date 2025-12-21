E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer a fábrica da Nissan, ensaiámos o Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 (2025) em Marrocos, analisámos o Vasco Translator Q1, e muito mais.

Le Mans é, para muitos, sinónimo do lendário circuito das 24 Horas, uma das provas automóveis mais emblemáticas do mundo. No entanto, a apenas quatro quilómetros dessa pista mítica, escreve-se silenciosamente outra parte fundamental da história do automobilismo: a da fábrica do Renault Group especializada em chassis. Fomos lá e contamos tudo.

Com o inverno, a perigosidade do gelo que se forma nas estradas obriga geralmente à utilização de sal ou produtos químicos, que asseguram aderência aos pisos e, por conseguinte, mais segurança aos condutores. Na Alemanha, a solução é um pouco diferente.

A China acaba de conquistar um Recorde Guinness com o drone Tianmushan-1, que voou muitos km, em mais de quatro horas, graças a uma pilha de combustível de hidrogénio.

O Pplware está em Sunderland (Reino Unido), para celebrar um marco importante na história da Nissan: o início da produção do novo Nissan LEAF. Conheça todas as novidades desta nova geração.

O Decreto-Lei n.º 125/2025, de 4 de dezembro, que aprova o novo Regime Jurídico da Cibersegurança em Portugal (transpondo a Diretiva NIS 2), é o diploma que define também a qualificação das entidades. Saiba se a sua empresa está abrangida.

No universo dos SUV elétricos, já não basta pôr uma bateria grande e um ecrã chamativo. O Nissan Ariya Evolve é a prova de que a marca japonesa percebeu o recado. Combina tração integral elétrica, um silêncio quase terapêutico em andamento e um interior que finalmente entra no campeonato do conforto premium. Fomos com ele para a estrada e deixamos a nossa experiência.

Recentemente abordámos a importância de a Europa dispor de uma alternativa autónoma à SpaceX no acesso ao espaço. Nesse contexto, a quinta missão do Ariane 6 marcou um passo decisivo ao colocar em órbita dois satélites Galileo, numa operação totalmente soberana, realizada sem qualquer dependência de terceiros.

O novo Nissan MICRA regressa ao segmento B como um veículo 100% elétrico, com duas opções de bateria: 40 kWh e 52 kWh. Prestes a chegar às estradas portuguesas, a nova geração já está disponível para pré-venda na Rede de Concessionários Nissan e online.

A Dacia patenteou tecnologia, desenvolveu engenharia e apresentou a novidade: uma cadeia cinemática totalmente nova com transmissão integral para os Duster e Bigster. A arquitetura é interessante, pois para acionar o eixo traseiro a marca aposta num motor elétrico, uma configuração igualmente disponível com motorizações a GPL. É eficaz? Fomos para o deserto marroquino e... a verdade tem de ser dita!

O segmento dos portáteis finos e leves de gama premium, dominado por modelos como o Huawei MateBook X Pro ou o Honor MagicBook Art 14, tem vindo a posicionar-se consistentemente acima da fasquia dos 1000 Euros. A CHUWI segue um caminho diferente com a nova série CoreBook Air, ao introduzir portáteis da classe de 1 kg a um preço significativamente mais acessível, abaixo dos 500 Euros.

Chama-se BEN e recebeu, esta semana, o certificado de homologação da União Europeia (UE). O próximo passo para o pequeno carro elétrico 100% português passa pela produção em larga escala, com um preço a partir dos oito mil euros.

"Porque não é só o que diz que importa - é como diz" é o mote que inaugura o mais recente tradutor portátil da Vasco Electronics. Dando forma ao know-how que distingue a marca, o Vasco Translator Q1 chega ainda mais capaz do que os seus antecessores, com clonagem de voz para conversas mais naturais e tradutor de chamadas. Fique com a nossa análise a este dispositivo que permite que fale mais de 80 línguas!