E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, fomos conhecer a fábrica da Nissan, ensaiámos o Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 (2025) em Marrocos, analisámos o Vasco Translator Q1, e muito mais.
Fábrica da Renault em Le Mans: o centro do seu know-how em chassis
Le Mans é, para muitos, sinónimo do lendário circuito das 24 Horas, uma das provas automóveis mais emblemáticas do mundo. No entanto, a apenas quatro quilómetros dessa pista mítica, escreve-se silenciosamente outra parte fundamental da história do automobilismo: a da fábrica do Renault Group especializada em chassis. Fomos lá e contamos tudo.
Segredo da Alemanha para evitar o gelo nas estradas não envolve sal nem produtos químicos
Com o inverno, a perigosidade do gelo que se forma nas estradas obriga geralmente à utilização de sal ou produtos químicos, que asseguram aderência aos pisos e, por conseguinte, mais segurança aos condutores. Na Alemanha, a solução é um pouco diferente.
Drone a hidrogénio voa distâncias impossíveis para um drone elétrico
A China acaba de conquistar um Recorde Guinness com o drone Tianmushan-1, que voou muitos km, em mais de quatro horas, graças a uma pilha de combustível de hidrogénio.
Começou a produção! Vem aí o novo all-new Nissan LEAF
O Pplware está em Sunderland (Reino Unido), para celebrar um marco importante na história da Nissan: o início da produção do novo Nissan LEAF. Conheça todas as novidades desta nova geração.
Nova lei da Cibersegurança: a sua empresa está abrangida?
O Decreto-Lei n.º 125/2025, de 4 de dezembro, que aprova o novo Regime Jurídico da Cibersegurança em Portugal (transpondo a Diretiva NIS 2), é o diploma que define também a qualificação das entidades. Saiba se a sua empresa está abrangida.
Silêncio, conforto e tração elétrica: o Nissan Ariya mostra como se faz
No universo dos SUV elétricos, já não basta pôr uma bateria grande e um ecrã chamativo. O Nissan Ariya Evolve é a prova de que a marca japonesa percebeu o recado. Combina tração integral elétrica, um silêncio quase terapêutico em andamento e um interior que finalmente entra no campeonato do conforto premium. Fomos com ele para a estrada e deixamos a nossa experiência.
Ariane 6: um lançamento muito importante para a independência da Europa
Recentemente abordámos a importância de a Europa dispor de uma alternativa autónoma à SpaceX no acesso ao espaço. Nesse contexto, a quinta missão do Ariane 6 marcou um passo decisivo ao colocar em órbita dois satélites Galileo, numa operação totalmente soberana, realizada sem qualquer dependência de terceiros.
Novo Nissan MICRA 100% elétrico já disponível a partir de 22.490 euros (+IVA)
O novo Nissan MICRA regressa ao segmento B como um veículo 100% elétrico, com duas opções de bateria: 40 kWh e 52 kWh. Prestes a chegar às estradas portuguesas, a nova geração já está disponível para pré-venda na Rede de Concessionários Nissan e online.
Ensaio de condução Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 (2025)... pelas dunas de Marrocos
A Dacia patenteou tecnologia, desenvolveu engenharia e apresentou a novidade: uma cadeia cinemática totalmente nova com transmissão integral para os Duster e Bigster. A arquitetura é interessante, pois para acionar o eixo traseiro a marca aposta num motor elétrico, uma configuração igualmente disponível com motorizações a GPL. É eficaz? Fomos para o deserto marroquino e... a verdade tem de ser dita!
CHUWI desafia os portáteis ultraleves premium com a nova série CoreBook Air
O segmento dos portáteis finos e leves de gama premium, dominado por modelos como o Huawei MateBook X Pro ou o Honor MagicBook Art 14, tem vindo a posicionar-se consistentemente acima da fasquia dos 1000 Euros. A CHUWI segue um caminho diferente com a nova série CoreBook Air, ao introduzir portáteis da classe de 1 kg a um preço significativamente mais acessível, abaixo dos 500 Euros.
Conheça o BEN, o e-car português com preço a partir de 8 mil euros
Chama-se BEN e recebeu, esta semana, o certificado de homologação da União Europeia (UE). O próximo passo para o pequeno carro elétrico 100% português passa pela produção em larga escala, com um preço a partir dos oito mil euros.
Análise Vasco Translator Q1: a falar é que a gente se entende, independentemente da língua
"Porque não é só o que diz que importa - é como diz" é o mote que inaugura o mais recente tradutor portátil da Vasco Electronics. Dando forma ao know-how que distingue a marca, o Vasco Translator Q1 chega ainda mais capaz do que os seus antecessores, com clonagem de voz para conversas mais naturais e tradutor de chamadas. Fique com a nossa análise a este dispositivo que permite que fale mais de 80 línguas!