Segredo da Alemanha para evitar o gelo nas estradas não envolve sal nem produtos químicos

Com o inverno, a perigosidade do gelo que se forma nas estradas obriga geralmente à utilização de sal ou produtos químicos, que asseguram aderência aos pisos e, por conseguinte, mais segurança aos condutores. Na Alemanha, a solução é um pouco diferente.

Pela perigosidade que o gelo representa na estrada, todos os invernos, as autoridades dos países recorrem a toneladas de sal, espalhando-as pelas estradas, por forma a evitar a formação de placas de gelo - uma das principais causas de acidentes.

Não se trata de um sal especial. Conhecido como sal-gema, os grãos significativamente maiores, em relação ao sal de mesa, por exemplo, reforçam a aderência, desde que os veículos respeitem os limites de velocidade e os pneus estejam em bom estado.

A sua capacidade antiaderente reduz o ponto de congelação da água e dificulta a formação de gelo. Quando espalhado sobre a superfície, o mineral dissolve-se na humidade existente e cria uma solução salina que permanece líquida a temperaturas mais baixas do que a água pura.

Desta forma, ajuda a manter o pavimento menos escorregadio, melhorando a aderência dos pneus e reduzindo o risco de acidentes durante o inverno.

Além da sua eficácia, o sal é um componente valorizado pelo custo relativamente baixo e pela facilidade de aplicação em grandes áreas. De facto, as autoridades rodoviárias conseguem armazená-lo e distribuí-lo rapidamente antes ou durante as tempestades de neve, o que contribui para a segurança e para a manutenção da circulação.

Por isto, o uso controlado do sal é uma solução prática e eficiente para combater o gelo nas estradas de regiões frias. Em Portugal, por exemplo, utiliza-se principalmente nos distritos da Guarda, Vila Real, Bragança e Viseu, onde os invernos são mais rigorosos.

Alemanha combate o gelo com a água que sobra da fermentação dos pickles

Curiosamente, indo além do sal ou de produtos químicos, o segundo maior aeroporto da Alemanha, em Munique, adotou, agora, nas pistas de descolagem e aterragem de aeronaves, uma solução que já vinha a ser testada por outras entidades alemãs: a água dos pickles.

Explorando formas ilimitadas, mais económicas e mais sustentáveis para um problema que surge anualmente, os alemães encontraram uma solução na salmoura, a técnica culinária para os pepinos em conserva.

A solução não foi encontrada na água dos frascos que se compram nos supermercados, pois o teor de sal é muito baixo e não serve para esse fim. Por sua vez, foi encontrada na água em que estes pepinos são "cozidos" em grande escala.

Fábrica da BMW também adotou a salmoura

A prática começou, em 2019, como uma colaboração entre a fabricante de alimentos Develey e as autoridades rodoviárias da Baixa Baviera, na Alemanha.

Juntas, começaram a utilizar salmoura de pepino na manutenção de estradas, no inverno. Conforme perceberam, esta solução não é apenas mais económica, mas, também, mais sustentável e ecologicamente mais responsável.

Em vez de descartar a salmoura através do sistema de esgoto, a Develey purifica-a e enriquece o seu teor de sal, para que possa ser usada nas estradas.

Assim, a partir de 1000 toneladas de água salgada, obtêm-se 1100 toneladas de salmoura pronta a espalhar. Esta pode ser utilizada até -18 °C. Ao longo de todo o inverno, são espalhadas mais de 2000 toneladas de salmoura de pepino nas estradas.

No último inverno de 2023/24, foi possível poupar 180 toneladas de sal de estrada e 1,5 milhões de litros de água, segundo o clube automóvel alemão ADAC.

Após um teste em coordenação com o Ministério dos Transportes da Baviera, a salmoura de pepino já é, hoje em dia, utilizada regularmente nas estradas da Baixa Baviera: em Dingolfing, Landau, Landshut, Achldorf, Pattendorf, Abensberg e Saal a. d. Donau. A fábrica da BMW, em Dingolfing, utiliza, também, a salmoura há vários anos.

