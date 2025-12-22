Google Gemini: usar o Nano Banana para editar imagens com desenhos e notas

A aposta da Google na IA é total e completa. A gigante das pesquisas quer dar aos seus utilizadores as ferramentas essenciais e que precisam para o seu dia a dia. Neste contexto, traz agora novidades para o seu editor de imagens, o Nano Banana, uma peça fundamental do Gemini da Google.

Nano Banana e como ele transforma o Gemini?

A Google está a expandir as capacidades da sua aplicação Gemini com duas adições notáveis. Estas levam as suas ferramentas de IA ainda mais para o uso diário. A mais recente atualização introduz uma nova forma de editar imagens utilizando o Nano Banana, simplesmente desenhando ou fazendo anotações diretamente nas fotografias.

A primeira grande mudança centra-se nas instruções sobre imagens. Em vez de escrever instruções detalhadas, os utilizadores podem agora guiar o Gemini visualmente. Depois de adicionar uma imagem à caixa de instruções, tocar nela abre um novo editor "Marcar".

Adeus aos prompts complexos: o poder do esboço visual

Esta interface permite aos utilizadores fazer esboços, destacar áreas específicas ou apontar para os elementos nos quais desejam que a IA se concentre. Existe também uma ferramenta de texto que permite aos utilizadores inserir instruções escritas diretamente na própria imagem.

A Google afirma que esta abordagem torna os pedidos baseados em imagens mais intuitivos, especialmente quando os utilizadores desejam alterar ou analisar uma parte específica de uma fotografia sem a explicar por palavras. As instruções de texto tradicionais ainda são compatíveis com aqueles que as preferem.

Disponibilidade: Nano Banana no Android, iOS e Web

Esta nova forma de utilizar o Nano Banana está a ser implementada gradualmente no Android, iOS e na web, e os utilizadores verão uma breve introdução a explicar a funcionalidade quando fizerem o upload de uma imagem pela primeira vez. Esta mudança reflete o esforço mais amplo da Google para tornar as interações com a IA mais naturais e menos dependentes de uma linguagem precisa.

Esta novidade vem juntar-se a outra que a Google revelou recentemente para a sua IA. Falamos da capacidade de detetar vídeos gerados por IA, sendo assim, mais simples detetar o que é efetivamente real ou simplesmente criado por inteligência artificial.