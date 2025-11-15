Atenção, estudantes! NotebookLM da Google agora tem Deep Research

A Google anunciou uma atualização transformadora para o NotebookLM, a sua ferramenta de análise e interpretação de conteúdos assistida por inteligência artificial (IA), que passa a integrar as capacidades de Deep Research (pesquisa aprofundada) do Gemini.

Deep Research chega ao NotebookLM da Google

De acordo com o comunicado oficial da empresa, a nova funcionalidade, denominada Deep Research (pesquisa aprofundada), atua como um verdadeiro assistente de investigação pessoal diretamente no NotebookLM.

O processo é simples: o utilizador apenas necessita de formular uma questão, e a IA encarrega-se de delinear um plano de pesquisa, navegar na internet para recolher informações, refinar os resultados e até mesmo cruzar dados com os apontamentos já guardados nos seus cadernos.

Ao concluir o processo, que decorre em segundo plano enquanto o utilizador pode continuar a trabalhar, a ferramenta sintetiza toda a informação num relatório coeso. Este documento final inclui dados relevantes extraídos de artigos, documentos e websites fidedignos.

A grande vantagem da sua integração no NotebookLM, em comparação com a sua utilização isolada no Gemini, é a capacidade de adicionar automaticamente o relatório e as respetivas fontes ao caderno de notas, o que permite uma organização e consulta muito mais eficientes. Posteriormente, o utilizador pode converter os resultados em resumos áudio, apresentações ou vídeos com transcrição.

Para utilizar a funcionalidade Deep Research no NotebookLM, o procedimento é bastante intuitivo. Na barra lateral de "Sources", o utilizador deve selecionar "Web" como origem de dados, logo abaixo da caixa de pesquisa. De seguida, no menu que surge ao lado, basta escolher a opção "Deep Research". Neste mesmo menu, encontra-se também a alternativa de "pesquisa rápida", ideal para consultas mais imediatas que não exijam uma análise tão exaustiva.

Disponibilidade e planos de subscrição

É importante notar que o acesso a esta funcionalidade avançada está condicionado pelo plano de subscrição e pela localização geográfica do utilizador. Embora a Deep Research esteja disponível gratuitamente no Gemini, a sua utilização está limitada a cinco relatórios mensais.

A Google refere que os utilizadores do NotebookLM com contas gratuitas poderão aceder à funcionalidade "algumas vezes por mês". Para quem necessita de um uso mais intensivo, o plano pago AI Pro expande significativamente este limite, além de oferecer mais cadernos, fontes e consultas dentro da plataforma.

Para a maioria dos utilizadores que não são investigadores profissionais, o plano AI Pro será mais do que suficiente, não sendo necessário subscrever o plano Ultra para tirar partido desta ferramenta. A funcionalidade será disponibilizada a partir de hoje para utilizadores em mais de 180 países onde o NotebookLM está ativo, incluindo Portugal.

Além da integração da Deep Research, a Google anunciou que o NotebookLM passará a suportar novos tipos de ficheiros. Com esta atualização, a ferramenta torna-se compatível com:

Google Sheets;

URLs de ficheiros no Drive;

Imagens;

PDFs do Google Drive;

Documentos Microsoft Word no formato .docx.

A empresa esclareceu que algumas destas novidades serão implementadas já na próxima semana, embora o suporte para imagens como fonte de dados possa demorar um pouco mais a chegar a todos os utilizadores.

