PSP: acabaram-se as publicações sobre radares nas redes sociais

Se estava à espera de saber os locais e horas dos radares de velocidade para o mês de maio, temos uma má noticia. A PSP deixou de publicar nas redes sociais e site oficial essa informação.

Independentemente de não existir lista da radares, o melhor mesmo é cumprir o código da Estrada

Durante anos, a campanha “Quem o avisa...” da Polícia de Segurança Pública tornou-se uma referência para muitos condutores em Portugal, ao disponibilizar mensalmente os locais e horários previstos para operações de controlo de velocidade. No entanto, surgem agora sinais de mudança que podem alterar este modelo de transparência preventiva.

Segundo informações recentes, a divulgação pública dos radares poderá deixar de acontecer nos moldes habituais, numa altura em que o país reforça medidas de segurança rodoviária e aposta numa fiscalização mais apertada.

A eventual suspensão da divulgação pública dos radares poderá ser vista como parte dessa estratégia, procurando aumentar a eficácia das operações e reduzir comportamentos de risco.