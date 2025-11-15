Finalmente! Spotify acaba com a repetição de músicas no modo aleatório

Apesar de ser uma das plataformas de streaming de música mais populares do mundo, o Spotify não está isento de falhas que frustram os seus utilizadores. Com a sua mais recente atualização, a empresa sueca resolveu finalmente um dos problemas mais criticados da sua aplicação: a repetição de músicas no modo aleatório.

O fim da aleatoriedade repetitiva no Spotify

Através de uma publicação no seu blog oficial, o Spotify anunciou melhorias significativas na sua funcionalidade de reprodução aleatória (Shuffle). Esta funcionalidade permite aos utilizadores ouvir as músicas de uma playlist numa ordem aleatória, em vez de seguir a sequência predefinida.

Em 2023, a empresa já tinha introduzido o "Smart Shuffle", um modo que, além de baralhar a playlist, adicionava novas músicas alinhadas com os gostos do utilizador, baseando-se no seu histórico de audição.

Apesar de a ideia ser promissora, a sua execução deixava a desejar. Muitos utilizadores queixavam-se de que o modo aleatório acabava por repetir as mesmas músicas com demasiada frequência, especialmente em playlists mais extensas, perdendo assim o verdadeiro sentido de aleatoriedade.

Com esta nova atualização, o Spotify redesenhou o seu algoritmo para garantir uma experiência de audição mais variada e com menos repetições.

Como funciona o novo modo aleatório?

A empresa explica que o novo sistema tem em consideração o histórico de audição recente do utilizador. Desta forma, as músicas que foram ouvidas há pouco tempo têm uma probabilidade muito menor de serem reproduzidas novamente de imediato.

A juntar a esta melhoria, o Spotify anunciou também que todos os utilizadores, tanto os gratuitos como os premium, podem agora clicar em qualquer música da sua playlist para que seja a próxima a ser reproduzida, sem que isso reinicie toda a fila de reprodução aleatória.

Em vez de lhe darmos uma única ordem aleatória, geramos agora centenas de versões verdadeiramente aleatórias da sua playlist. De seguida, pontuamos cada uma delas com base na sua 'frescura', analisando o quão recentemente ouviu certas músicas, quanta variedade existe no trecho inicial e se está a receber repetições demasiado cedo.

Detalhou Lauren Sanders, diretora de produtos de personalização no Spotify.

Este novo modo de reprodução aleatória, denominado "Menos repetições" (Fewer repeats), passa a ser o predefinido para todos os utilizadores com subscrição paga. No entanto, caso o utilizador prefira, por alguma razão, o comportamento anterior, é possível reverter para a versão "Padrão" (Standard). Para tal, basta aceder a "Definições e privacidade", clicar em "Reprodução" e escolher o modo preferido.

É importante notar que ao regressar ao modo "Padrão", as músicas poderão voltar a ser reproduzidas com maior frequência, uma vez que este não analisa o histórico de audição recente. A atualização está a ser implementada de forma gradual, pelo que poderá demorar algum tempo até que a opção para alternar entre os modos apareça para todos os utilizadores premium.

