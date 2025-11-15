Google Maps agora mostra os Superchargers da Tesla em tempo real

Nem sempre a Tesla e a Google trabalharam bem em conjunto. Cada uma das empresas tem a sua filosofia e a sua forma de estar. Isso não impede que de forma recorrente se aproximem e produzam algo único. Foi isso que surgiu agora, com o Google Maps a mostrar a disponibilidade dos Superchargers da Tesla em tempo real.

Google e Tesla resolvem lacuna

A Tesla e a Google estão finalmente a preencher uma lacuna entre os lugares de carregamento disponíveis e a navegação em tempo real, com a disponibilidade dos Superchargers no Google Maps. Esta nova funcionalidade tornará muito mais fácil para todos os veículos elétricos que dependem dos Superchargers da Tesla encontrar um ponto de carregamento.

O Google Maps já integrou leituras em tempo real na sua aplicação, como o popular cartão de tempo de espera que aparece em restaurantes e outros locais com elevada probabilidade de espera. Até os pontos de carregamento da Tesla têm estes cartões disponíveis, embora esta informação não seja obtida diretamente do fabricante de veículos elétricos.

Segundo a Tesla, o Google Maps integrou oficialmente os dados de disponibilidade de carregamento em tempo real da empresa. Para o utilizador, o Google Maps irá exibir os dados num ícone no separador de informações de localização. O ícone mostrará a velocidade de carregamento com um novo indicador de disponibilidade.

Informação essencial é dada em tempo real

Dependendo da localização do Supercharger da Tesla no Google Maps, o separador irá exibir o número máximo de carregadores disponíveis, juntamente com a quantidade de carregadores em utilização no momento, representada como uma fração. Quando estiver disponível mais do que um tipo de carregador, o separador mostrará a disponibilidade para cada velocidade.

O novo indicador de disponibilidade estará disponível no Google Maps em todos os dispositivos, seja Android, Android Auto, iOS ou no ecrã integrado do Tesla. No veículo, o contador de disponibilidade será visível na parte frontal central.

A Tesla observa que a disponibilidade prevista chegará no futuro, embora não esteja claro se esta será oferecida pelo Google Maps ou se será uma funcionalidade exclusiva da aplicação de planeamento de viagens da empresa. A disponibilidade dos Superchargers da Tesla já pode ser consultada no Maps.