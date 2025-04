Consignação do IRS não leva a pagar mais ou a receber menos

Certamente que já viu e ouviu muitas instituições a pedir para consignarem o seu imposto de IRS. Consignar o imposto do seu IRS ou IVA não tem nenhum custo e é uma forma de ajudar uma instituição (ainda mais neste período difícil). Se não o fez antecipadamente, pode fazer agora no momento da entrega da declaração.

Consignar IRS ou IVA na declaração do IRS

Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquial, igreja, bombeiros e variadas associações?

Até 31 de março os contribuintes podiam, antecipadamente, doar uma parte do imposto pago (depois de descontadas as deduções à coleta). Com este prazo já passado, pode fazê-lo na sua declaração de IRS entre 1 de abril e 30 de junho.

Como fazer a consignação ao preencher a declaração?

Se optar por selecionar a instituição beneficiária no momento da entrega do IRS, deverá fazê-lo no quadro 11. Encontrará quatro opções:

instituições religiosas;

instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas de utilidade pública;

pessoas coletivas de utilidade pública com fins ambientais;

instituições culturais com estatuto de utilidade pública.

Escolha o tipo de entidade, insira o NIF e indique se pretende consignar o IRS, o IVA ou ambos.

A segunda modalidade consiste em consignar o IVA suportado nas despesas com exigência de fatura, como oficinas, alojamentos, cabeleireiros, atividades veterinárias e restaurantes. Neste caso, abdica-se desta dedução, que corresponde a 15% do IVA suportado por essas despesas. Se desejar apoiar causas sociais através da consignação do IVA, os passos a seguir são idênticos aos da consignação do IRS, bastando apenas selecionar a opção IVA.

Seja solidário. Consigne, pelo menos, 0,5% do seu imposto e assim ajuda uma instituição. De relembrar que tal ação não tem nenhum impacto no seu IRS ou IVA, nem custo.