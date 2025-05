Apple tem uma ótima opção para evitar ficar para trás no domínio da IA: comprar a Anthropic

A recente colaboração entre a Apple e a Anthropic para o desenvolvimento de uma plataforma de programação assistida por inteligência artificial (IA) poderá transcender uma mera parceria tecnológica. Este movimento pode ser interpretado como o início de uma união mais profunda: uma potencial aquisição.

O dilema na corrida pela IA

A Apple encontra-se numa encruzilhada decisiva no que toca à IA. A sua alegada parceria com a Anthropic, visando integrar o modelo Claude Sonnet no Xcode, sugere que o desenvolvimento interno de IA da empresa poderá não estar a progredir ao ritmo necessário para competir eficazmente.

O projeto Swift Assist, anunciado mas nunca concretizado, tornou-se um exemplo das dificuldades que a Apple enfrenta para se afirmar neste domínio de forma autónoma. Com concorrentes como a OpenAI, a Google e a própria Anthropic a inovar a grande velocidade, a Apple corre o risco de perder relevância na maior transformação tecnológica desde a emergência do smartphone.

Uma eventual aquisição da Anthropic representaria um abalo sísmico para ambas as entidades:

Para a Apple, significaria garantir o acesso a um dos modelos de linguagem mais avançados disponíveis, com particular destaque para tarefas relacionadas com programação.

Para a Anthropic, constituiria o apoio de uma das gigantes tecnológicas com maior robustez financeira e alcance global.

A combinação da mestria da Apple em hardware e integração de software com a vanguarda da Anthropic em IA geraria uma sinergia dificilmente replicável no mercado atual.

O histórico de aquisições estratégicas da Apple

Historicamente, a Apple tem demonstrado capacidade de prosperar através da aquisição de tecnologias críticas em momentos cruciais, integrando-as de forma coesa no seu ecossistema:

A compra da P.A. Semi em 2008 foi fundamental para o desenvolvimento dos processadores Apple Silicon.

A aquisição da Beats não se limitou aos auscultadores, mas foi crucial pela tecnologia de streaming que deu origem ao Apple Music.

A IA representa agora um novo ponto de inflexão, onde uma estratégia hesitante, dividida entre desenvolvimento próprio e parcerias externas, poderia colocar a Apple numa posição de desvantagem.

O custo de uma aquisição da Anthropic seria certamente elevado, potencialmente na casa das dezenas de milhares de milhões de dólares, uma escala de investimento inédita para a Apple, mais habituada a aquisições de menor dimensão.

Contudo, o facto de nunca o ter feito não invalida a possibilidade: a empresa detém mais de 150 mil milhões de dólares em liquidez, e esta seria uma boa aposta. Não se trata apenas de adquirir tecnologia, mas de assegurar a competitividade futura de toda a sua plataforma.

